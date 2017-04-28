Erdoğan'a suikast girişimi davasında istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Ali Cenk Düzgün, suikast timi için 6’şar kez müebbet istedi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanık yargılanıyor.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde, davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, toplanan delillerin yeterince açıklığa kavuştuğunu belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sunmak istediğini söyledi. Bir örneğini dava dosyasına sunduğu mütalaasını okuyan savcı Düzgün, aralarında suikast girişimini planlamak ve yönetmekle suçlanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Başçavuş Zekeriya Kuzu, operasyona katılan Özel Kuvvetler ekibine liderlik eden eski Binbaşı Şükrü Seymen ve Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timini yöneten eski Binbaşı Taner Berber'in de bulunduğu 43 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı Düzgün, davanın bir numaralı sanığı firari Fetullah Gülen ile diğer firari sanıklar Taarruz Helikopter Tabur Komutanı Yarbay Özcan Karacan ve Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin bütün aramalara rağmen bulunamamasının mahkemenin karar verme sürecini uzatacağını ifade etti. Düzgün, söz konusu gerekçeyle bu üç sanığın dosyasının davadan ayrılmasını istedi.

Düzgün, mütalaasında, Sönmezateş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini öğrenmek için telefonla görüşme yaptığını öne sürdüğü "Yarbay Hüseyin" olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın da tahliyesini talep etti.

Reddi hâkim talebi kabul edilmedi

Sanık avukatlarından bazıları, savcının mütalaasını erken vermesine izin verilmesinin yasaya ve adil yargılama ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek reddi hâkim talebinde bulundu.

Reddi hâkim talebi değerlendirilmek üzere duruşmaya ara verildi.

Duruşma sırasında sanık avukatlarından birinin yaptığı reddi hâkim talebi, mahkeme heyetince reddedildi. Kıdemli hâkim Sercan Gözüm, "Hâkim Baştoğ'un tarafsızlığını şüpheye düşürecek somut bir olay veya sebebin bulunmadığı anlaşılmakla hakimin reddine yönelik talebin reddine karar verilmiştir" dedi.

Gülen 1 numaralı sanık

15 Temmuz gecesi Erdoğan'a yönelik suikast girişimi sırasında 2 polis şehit olmuştu.

İddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor.

İddianamede adı geçen 3 firari sanıktan biri de Gülen örgütünün lideri Fethullah Gülen.

Gülen Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." hükmü gereğince iddianamede "bir numaralı sanık" sıfatıyla yer alıyor.