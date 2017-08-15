Erdoğan'a suikast davasında hâkim o iddiaya çok kızdı: Söyleyen şerefsizdir!

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında esasa ilişkin savunmasını yapan eski Kurmay Albay Osman Kılıç’ın 'mahkeme heyetinin müşteki avukatları ile birlikte yemek yediği iddiaları var' sözü üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Bu iddia ispatlansın bugün istifa ederim. Bu iddiayı ortaya atanlar, özür dileyerek söylüyorum şerefsizdir" dedi.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda devam eden duruşmada sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi üyesi’, dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Osman Kılıç, mahkeme heyetine son savunmasını yaptı.

FETÖ üyesi olduğu iddialarını reddeden ve 16 Temmuz tarihinde Akıncı Üssü’nde gözaltına alındığını belirten sanık Kılıç, “Hayatımın hiçbir döneminde söz konusu örgütle ve kuruluşlarıyla irtibatım ve ilişkim olmadı. Yurtta Sulh Konseyi’nin varlığını ve ismini savcılıkta öğrendim. Böyle bir konseye üye değilim.

1960 darbesine benzerlik olsun fantezisiyle bir liste oluşturulmuş. Liste boş kalmasın dolduralım düşüncesiyle hareket edilmiş. Konsey üyeleri olduğu ileri sürülen listedeki 11’ini hiç tanımıyorum. Villada yapılan toplantıların yapıldığı tarihlerde ailemle tatildeydim. Bunlar faraziye değil fanteziye dayalı iddialar” ifadelerini kullandı.

“Bu bir tiyatro ve kumpastır"

Darbe girişimi günü Akıncı Üssü’ne tören için gittiğini belirten Kılıç, “O gün Akıncı Üssü’nde çok sayıda pilot ve uçak gördüm. Durumu öğrenmek için hareket merkezini aradım.

Bana tüm görevlerin ve uçuşların yasak olduğu söylendi. Saat 21.47 sıralarında Şükrü Seymen beni aradı ve hGenelkurmay Başkanı’nın durumunu sordu. Ben de durumu hakkında bilgim olmadığını söyledim.

Seymen telefonda kendisine bazı görevlerin verildiğini, bilgim olup olmadığını sordu. Görevler ile bilgim olmadığını, görevi kimin verdiğini sordum. Bana görevi Semih Paşa’dan aldığını, görev içeriğini söyleyemeyeceğini belirtti.

23.30 gibi Akıncı Üssü’nde entegre olduğum sırada bir havacı subay bulunduğum bölgeye geldi. Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen ile irtibatta olan var mı diye sordular. Ben de Şükrü Seymen ile görüştüğümü söyledim.

"Telefonumu zorla aldılar"

Bana Seymen’e ulaşarak görevlerin iptal olduğu bildirtmemi istedi. Ben de görüşmemiz sırasında bunu söyledim dedim. Bunu duyan havacı subay kızarak ‘kendi başınıza neden iş yapıyorsunuz’ dedi ve yanımdan ayrıldı. Bir süre sonra yanıma Üsteğmen ile birkaç silahlı asker geldi.

Ellerinde bulunan ve içinde telefon olan kutuya telefonumun kilidini açarak bırakmamı istediler. Ben de telefonu kutuya bıraktım. Gece boyunca telefonum başka kişiler tarafından kullanılmış. 3 yıl Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevi yaptım. Bu bir tiyatrodur daha da ötesi kumpastır” diye konuştu.

Mahkeme başkanını kızdıran iddia

Sanık Osman Kılıç esasa ilişkin savunmasını yaptığı sırada Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile ilgili iddiası Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'u kızdırdı. Sanık Kılıç’ın, “Mahkeme heyeti ile müşteki avukatlarının yemek yediği iddiaları var” sözü üzerine araya giren Baştoğ, “Biz mi yemek yemişiz” diye sordu. Osman Kılıç’ın “Evet” demesi üzerine konuşan Baştoğ, “Bu iddia ispatlansın bugün istifa ederim. Bu iddiayı ortaya atanlar özür dileyerek söylüyorum şerefsizdir” dedi. (DHA)