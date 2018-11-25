Erdoğan'a soru sordu, dava açıldı!

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a “Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” başlıklı köşe yazısında Craig Shaw’in “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberine yer vermesi nedeniyle nedeniyle Tayyip Erdoğan’a hakaretten dava açıldı.

Polat, gazeteci Craig Shaw’in, ‘The Black Sea’ sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve “Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifadelerine yer verilen “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayınlamış ve “Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” diye sormuştu.

Ardından Polat’ın yazısı mahkeme kararı ile internet sitesinden çıkarılması istenmiş, karara itiraz edilerek yazının çıkarılmaması üzerine de itiraz reddedilmiş ve yazı siteden kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının şikayeti üzerine, Polat hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299/1. maddesi uyarınca soruşturma açıldı.

Fatih Polat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında verdiği ifade de, Craig Shaw’in haberinde herhangi bir hakaret ifadesi bulunmadığını, yazısının başlığındaki sorusunun da hakaret içermediğini belirterek, “Soru sormayı bıraktığınız zaman, gazeteciliği de bırakmış oluyorsunuz. Sorumun arkasındayım” demişti.

Polat hakkında düzenlenen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“İftira ve hakaret niteliğindeki yazıların başka bir haberden alınmış olup olmaması önemli değildir. İçindeki iddiaları mesnetsiz olarak aynen yayınlayanlar da aynı iftirayı ya da hakareti yapmış gibidir. Aksi taktirde herkes beğenmediği kişiler aleyhine böyle bir yazıyı kendisi yazar ya da tanıdığı birine yazdırır, sonra da dışarıdaki bir yerde yayımlatabilir. Bahsi geçen haberde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Türkiye ve Dünya kamuoyu önünde yıpratmak, zan altında bırakmak ve lekelemek amacıyla hiçbir somut bilgiye, belgeye dayanmaksızın yayınlanan yazıları dayanak göstererek doğruymuş gibi makamını kullanarak bir takım usulsüz işlemler, ticari ilişkiler içerisine girdiği, kendisi, ailesi ve yakınları lehine menfaat temin ettiği iddia edilmiş, inandırıcı olması için bazı gerçek kişi, şirket ve yer isimleri kullanılmış, ancak bunların somut belgeleri gösterilmemiştir.”

Polat hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayetçi olduğu ve Türk Ceza Kanunu 299/1 ile 53/1 maddelerinden açılmış olan davanın ilk duruşması Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da görülecek.

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