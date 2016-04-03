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Politika

Erdoğan'a soru soran Azeri gazeteci neden ağladığını anlattı

Gazeteci Ataşova, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalarda 12 Azerbaycan askerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili bir soru sormuştu

03 Nisan 2016 11:21

Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin açılışında  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağlayarak Azerbaycan'daki şehit askerlerle ilgili soru soran Azerbaycanlı muhabir Ganire Ataşova, "Şüphesiz bir gazeteci olarak hislerimi ben bildirmemeliyim ama göz önünde bulundurun ki ben de bir anneyim, kadınım, benim de iki evladım var. Şehit düşen askerler benim de evlatlarımdı ve duygulandım" dedi.

ABD'nin  Maryland eyaletindeki merkezin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalarda 12  Azerbaycan askerinin hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmesini gözyaşlarını tutamayarak soran ANS TV muhabiri Ataşova, o anı şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye geldiği sırada kendisiyle röportaj fırsatı kolladığımız anda 12 şehit haberi geldi. Yaklaşık 5 aydır vatanımdan uzaktayım. Ülkem için zor olan bir günün gurbetteki yurttaşları için de zor oluyor. Bugün de o şehitler haberini alırken ve bununla ilgili soru sorarken duygulandım. Şüphesiz bir gazeteci olarak hislerimi ben bildirmemeliyim ama göz önünde bulundurun ki ben de bir anneyim, kadınım, benim de iki evladım var. Şehit düşen askerler benim de evlatlarımdı ve duygulandım. Vatanımın zor gününde o 12 şehidin anasının yerinde, şehitlerin bacılarının yerinde kendimi hissettim."

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