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Politika

Erdoğan'a 'Son On Yılın Dünya Şahsiyeti' ödülü verildi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Uluslararası Ortadoğu ve Balkanlar Araştırma Enstitüsü (IFIMES) tarafından ''Son On Yılın Dünya Şahsiyeti'' ödülü takdim edildi

08 Mayıs 2012 00:42

Başbakan Erdoğan'a, Uluslararası Ortadoğu ve Balkanlar Araştırma Enstitüsü tarafından 'Son On Yılın Dünya Şahsiyeti' ödülü verildi. Erdoğan konuşmasında, ''Dış politikada umutsuzluğa asla inanmadık ve inanmıyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, liderlik vizyonu, Ortadoğu ve Balkanlar'da izlediği olumlu politikalar, dünya çapında ekonomideki başarı, medeniyetler ittifakına yaptığı katkı, Türkiye'yi dünya genelinde getirdiği olumlu nokta dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ''İnanıyor ve umuyorum ki bu anlamlı ödül, Slovenya ile Türkiye arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirecek, işbirliğimizin, diyaloğumuzun, ortak hedef ve ideallerimizin bir nişanesi olduğu kadar, halklarımız arasında da dayanışmanın vesilesi olacaktır.

Hiçbir sorunun kördüğüm olmasına, çözümsüzlüğe mahkum edilmesine müsaade etmedik. Dış politikada çözümsüzlüğe, dış politikada umutsuzluğa asla inanmadık ve inanmıyoruz.'' dedi.

Tarihin, bir ibret vesikası olarak, yanlışları ortaya koyacak son derece anlamlı bir ders olduğuna işaret eden Erdoğan, ''Tarihin verdiği dersleri okuyarak, politikacılar, bilim insanları, sanatçıların öncülüğünde tarihin hatalarını telafi ederek, bugün artık geleceğe bakmak zorundayız'' diye konuştu.

 

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