-Erdoğan'a sloganlı karşılama KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Üniversitesi İktisat ve Siyasi Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu'nda, Mısır ve uluslararası topluma seslenmek üzere Opera Binasına geldi. Erdoğan'ın gelişi sırasında salonda bulunanların, ''Mısır-Türkiye el ele'' şeklinde slogan attıkları ve Türkiye bayraklarını salladıkları görüldü. Başbakan Erdoğan'ın kürsüye gelişi sırasında ise ''En değerli Tayyip'imiz, onur güneşimiz'', ''En değerli Tayyip'imiz, İslam dünyasını birleştir'' şeklinde sloganlar atılıyor. Erdoğan, sloganlar nedeniyle konuşmasına henüz başlamadı.