Erdoğan'a protesto edenlere CSI yöntemi

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Başbakan'ı protesto edenler kamera kayıtlarından tespit edildi.



Eylemcilere koltuk numaralarından ulaşılmaya çalışılıyor Başbakanlık, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası sırasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ı protesto eden seyircilerin peşine düştü. Kamera kayıtlarından görüntüleri tespit edilen protestocuların, oturdukları koltuk numaralarından kimliklerine ulaşılmaya çalışılıyor. Bunun için de biletlerin satıldığı internet sitelerindeki bilgiler ile kredi kartı kayıtları inceleniyor.



Erdoğan, hem 30 Ağustos’ta A Milli Basketbol Takımı’nın Rusya ile yaptığı maçta hem de 12 Eylül’de İstanbul’da Türkiye ile ABD arasında oynanan ve tüm dünyada naklen yayımlanan final maçı sonrası düzenlenen madalya töreni sırasında bazı seyirciler tarafından protesto edilmişti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı madalya töreni sırasında protesto edilmesi üzerine Milli Takım’ın kaptanı Hidayet Türkoğlu, Başbakan’ı telefonla arayarak özür diledi. 13 Eylül’de Başbakan Erdoğan’ı ziyaret eden Hidayet, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ile birlikte tekrar özür diledi. Ancak Erdoğan’ın kızgınlığı geçmedi.



Bunun üzerine, protestocuların tespiti için özel bir çalışma başlatıldı. İlk önce, kemara görünlüleri incelenerek Erdoğan’ı protesto edenler tek tek saptandı. Ardından oturdukları koltuk numaralarından kimliklerine ulaşılmaya çalışıldı.



Protestocuların ‘özellikle bu amaçla oraya geldiği’ görüşünden hareket eden Başbakanlık ekibi bu şahısların herhangi bir parti veya örgüte üye olup olmadağını ortaya çıkarmaya çalışacak. Bir yetkili, yuh çekenlerin sıradan kişiler olmadığını ve seyircileri provoke ettiklerini gözlediklerini iddia etti.



Bu arada Erzurum 2011 Kış Üniversite Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu toplantısında konuşan Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası final maçından sonra tribünleri dolduran izleyiciler tarafından yapılan tezahüratla ilgili olarak ‘çok kızgın’ olduğunu söyledi “Böylesine büyük bir organizasyon için teşekkür beklerken, arkamızdan yapılan uğultunun ne denli çirkin olduğunu ve bunu şiddetle kınadığımı söylemek istiyorum. Biz bu organizasyonu alırken, sayın Başbakanımız ilgili ülkelerin devlet başkanlarını tek tek arayarak bu organizasyonu Türkiye’ye kazandırmıştır. Final maçından sonra salonda Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasından bir uğultu oldu. Bu uğultu seviyesiz, ilkesiz ve terbiyesiz bir uğultuydu. Ben sporu ve sporcuyu temsil ediyorum, bu nedenle bunlara karşı daha ağır hitaplarda bulunamıyorum.” Özak, Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözüne de atıfta bulunarak, “Büyük Önder Atatürk bugün yaşasaydı, sözüne ek olarak ‘seyircinin ahlaklısını, edeplisini ve ilkelisini severim’ sözünü de eklerdi” dedi.





