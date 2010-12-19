-ERDOĞAN'A POSTA GÜVERCİNİ İLE MEKTUP ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Tüketici Hakları Derneği (THD) üyeleri, hükümetin akaryakıt fiyatlarına yapılan zam konusunda basın ve yayın yoluyla yapılan çağrılara kulak vermediğini öne sürerek, tüketicilerin akaryakıt zammına ilişkin şikayetlerini içeren kağıtları bir posta güvercini ayağına bağlayarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yolladı. THD üyeleri Ankara Yüksel Caddesi'nde yaptıkları basın açıklamasıyla akaryakıt fiyatlarını protesto etti. THD Genel Başkanı Başkanı Turhan Çakar burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en pahalı akaryakıtını kullandığını yineledi. Zammın hayatın her alanını etkilediğine dikkati çeken Çakar, benzine yapılan zammın özellikle nakliye fiyatlarının artmasıyla vatandaşlara iğneden ipliğe yansıdığını dile getirdi. Çakar, ham petrol fiyatının 2008 yılında 60 dolara kadar inmesine karşın hükümetin petrol fiyatlarını indirmediğini, vergileri arttırdığını ifade ederken, ''aynı hükümet petrolün varil fiyatı 80 dolardan 88 dolara çıkınca zam yaptı'' dedi. -BİR DEPO SURİYE'DE 70 LİRAYA TÜRKİYE'DE 200 LİRAYA DOLUYOR- Ortalama fiyatı 2003 yılında 1,799 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzinin, 2010 yılındaki zamla birlikte yıllık ortalama fiyatının 3,668 liraya çıktığını bildiren Çakar, ''8 yılllık dönemde enflasyon ortalama yüzde 77 olurken, benzin fiyatları ortalama yüzde 203 arttı'' şeklinde konuştu. Çakar, Türkiye'de bir depo benzin 200 liraya dolarken, Suriye'de bir aracın deposunun 70 liraya dolduğunu aktararak, ''Türkiye'de benzin pompasından bir benzin, iki zam akıyor'' dedi. Uygulanan vergi politikası devam ettiği ve fiyatların serbest belirlendiği sürece vatandaşın faturayı ödeyeceğini ifade eden Çakar, hükümetten akaryakıttan alınan ÖTV'yi kaldırmasını istedi. Tavan fiyat uygulanmasına geri dönülmesini öneren Çakar, fiyatların belirlendiği kurullarda ise tüketicilerin de temsil edilmesini talep etti. THD Genel Başkanı Başkanı Turhan Çakar, hükümetin tüketicilerin akaryakıt fiyatlarına yapılan zam konusunda basın ve yayın yoluyla yaptığı çağrılara kulak vermediğini öne sürerek, tüketicilerin akaryakıt zammına ilişkin şikayetlerini içeren kağıtları bir posta güvercini ayağına bağlayarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yolladı ve protesto eylemini noktaladı.