-ERDOĞAN'A PANKARTLI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI SİVAS (A.A) - 27.02.2011 - AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 26 Şubatta doğan Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak için dün kentin en işlek caddesine, ''Doğum Günün Kutlu Olsun İyi ki Varsın'' yazılı pankart astı. İstanbul'da 26 Şubat 1954'te doğan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan, ''Doğum Günün Kutlu Olsun İyi ki Varsın'' yazılı, üzerinde fotoğrafının da yer aldığı pankart, dün kentin en işlek caddelerinden biri olan Saray Bosna Caddesine asıldı. Halk otobüslerinin geçiş yaptığı caddede, Şehitler Parkı yanındaki otobüs duraklarının olduğu bölümde asılı olan pankart, görenlerin dikkatini çekiyor.