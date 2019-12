Erdoğan'a otokratlık yapışıyor

İngiliz Financial Times, Başbakan’a yönelik ‘otokratlaşma’ suçlamasının, Erdoğan’ın bakanlarına çok az özerklik vermesi ve medya patronlarını azarlaması yüzünden üzerine yapışmaya başladığına dikkat çekti



İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye’deki yerel seçim öncesindeki atmosferi değerlendirdiği haberinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın giderek daha fazla otokrat-laştığı ve partisinin seçmenin oyunu satın alma arayışında olduğu şeklindeki suçlamaların Başbakan’ın üzerine “yapışmaya başladığını” yazdı.



Financial Times, “Türkiye Erdoğan’a yeniden yetki vermeye hazır” başlıklı haberinde, “Gazze yüzünden İsrail Cumhurbaşkanı’na dünya medyası önünde fırça atsa da, Türkiye’deki medya patronlarını azarlasa da, yıllardır Türkiye’yi İslamlaştırmak istediği yönündeki şüphelerle savaşsa da Erdoğan Türk siyasetinin baskın gücü” diye yazdı.



Ahmedinecad ve Chavez gibi



Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde Türkiye’yi bir uçtan ötekine gezerek kalabalıklara hitap ettiğini kaydeden gazete, “Hayranlık dolu kalabalıkların ötesinde, ekonomik krizin Türkiye’nin refah yolunda elde ettiği kazanımları eritmesinin oluşturduğu tablo pek parlak görünmüyor” ifadesini kullandı.



Gazete, CHP’nin AKP’yi gizli bir dini gündeme sahip olmakla suçlamaktan vazgeçmiş gibi göründüğünü belirterek, “Ancak Başbakan’ın giderek daha otokratlaştığı ve partisinin oy satın almaya çalıştığına dair suçlamalar üzerine yapışmaya başlıyor. Karşıtları, ‘Son Padişah’ yazılı pankartlar açarak Erdoğan’la alay ediyor. Öfkeli köşe yazarları, kendisini İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad veya Venezuela lideri Hugo Chavez olarak niteliyor” ifadelerine yer verdi.



Ancak bu benzetmelerin “abartılı” olduğuna dikkat çeken gazete, “Yine de Erdoğan, bakanlarına çok az özerklik vererek, sınırlı bir danışman ekibiyle çalışarak ve kendisine karşı çıkan gazeteleri azarlayarak karşıtlarının elini güçlendiriyor. Erdoğan, seçim kampanyasının başlamasıyla bedava buzdolabı ve çamaşır makinesi dağıtan valiyi överek tehlikeli bir yola girdi” görüşünü ileri sürdü.



Haberde, “Birçok seçmen, iktidardaki partiye bağlı bir belediyenin hizmetlerini artırmak için hükümetten daha kolay bir şekilde para alabileceğini düşündüğü için AKP’ye oy vereceğini söylüyor” denildi. AKP’nin, seçim zaferinin reformları canlandırmak için bir şans olacağının sinyalini verdiğini, Erdoğan’ın da anayasayı değiştirmek için muhalefetle görüşmelere başlayacağını açıkladığını belirten gazete, “Ancak kimse bunun yapısal bir değişim mi yoksa yalnızca bir ton değişikliği mi olacağından emin değil. Seçimlerle ilgili olarak yanıtlanması gereken asıl soru, AKP’nin ne kadar oy alacağı değil, Erdoğan’ın yeni yetkiyle neler yapmayı planladığıdır” saptamasında bulundu.