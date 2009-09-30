Erdoğan'a 'olağanüstü' koruma'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere İzmir'e geldi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.35'te GAP uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Yanında Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın da bulunduğu Başbakan Erdoğan'ı İzmir Valisi M. Cahit Kıraç, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Erder Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener karşıladı. Başbakan Erdoğan, Havalimanı VIP salonunda 10 dakika kendisini karşılayanlarla sohbet etti.



Erdoğan'a havadan, karadan ve denizden güvenlik önlemi



Çıkışta, özellikle Mahmut Özgener ile otomobiline kadar gülüp, konuşarak yürümesi dikkat çekti. Başbakanlık otobüsü de hazır olmasına rağmen daha hızlı gidebilmek için makam otomobilini tercih eden Başbakan Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere havalimanından ayrıldı. Balçova, üzerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takiben, açılış töreninin yapılacağı Konak'taki Sabancı Kültür Sarayı'na gelen Erdoğan'ın konvoyunu, eskortlarla alınan önlemlerin yanı sıra, havadan polis helikopteri, sahil kesiminde de deniz polisi botu takip etti.



Öğrencilerden protesto



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yıl açılış töreni için Sabancı Kültür Merkezi'ne geldikten sonra kendilerine Türkiye Gençlik Birliği adını veren bir grup öğrenci de Atatürk Kültür Merkezi karşısında toplandı. Yaklaşık 100 metre uzakdaki Sabancı Kültür Merkezi'ne yaklaştırılmayan öğrenciler, burada basın açıklaması yaparken aynı anda iki arkadaşları da Konak'daki Varyant Üstgeçidine pankart açtı. Polis pankartı açan öğrenciler Ç.Y. ve C.D.'yi hemen gözaltına aldı, pankartı da topladı.



Basın açıklaması yapan ve sloganlar atan öğrenci grubuna ise müdahale edilmedi.



Kürsüde de protesto



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sabancı Kültür Sarayı'ndaki törende konuşmasını yapmak üzere kürsüye ilerlerken seyirciler arasından ayağa kalkan bir öğrenci slogan attı. Öğrenci cümlesini tamamlayamadan polisler tarafından ağzı kapatılarak gözaltına alınıp dışarıya çıkartıldı.