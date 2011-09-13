-Erdoğan'a Mısır'da sevgi seli KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyinin açılış oturumunda yaptığı konuşmayı dinlemek üzere binaya gelen çok sayıda Mısırlı, güvenlik nedeniyle içeri alınmadı. Dışarıda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan ve saatlerce bekleyen Mısırlılar, ''Kahraman Erdoğan'' şeklinde sloganlar attı. Başbakan Erdoğan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyinin açılış oturumunda konseye hitabından önce, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile bir süre başbaşa görüştü. Daha sonra Genel Kurul salonuna geçen Erdoğan'ı, Arap Birliği Dönem Başkanı Katar Başbakanı ve Dışışleri Bakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani kürsüye anons etti. Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Erdoğan'ın konuşması da dinleyiciler tarafından sık sık alkışlandı. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek üzere salona gelen çok sayıda Mısırlı ise güvenlik nedeniyle içeri alınmadı. Dışarıda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan ve saatlerce bekleyen Mısırlılar, ''Kahraman Erdoğan'' şeklinde sloganlar attı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Arap Birliği Genel Sekreteri Arabi, günün anısına Başbakan Erdoğan'a plaket sundu. Başbakan Erdoğan, Arap Birliği binasından ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan Mısırlıları selamlayarak yanlarına gitti ve tokalaştı. Erdoğan, Mısır Başbakanı İsam Şeref ile bir araya geldi. Başbakan Erdoğan, Arap Birliği'ndeki konuşmasının ardından Başbakanlık binasına geçti. Mısır Başbakanı İsam Şeref, Erdoğan'ı, Başbakanlığın merdivenlerinde karşıladı. Baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Şeref'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.