Erdoğan'a Mavi Marmara sorusu

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan arasındaki 'Mavi Marmara' polemiğinde son konuşan CHP lideri oldu.



Halkın iktidarında çiftçi bitmeyecek, halkın iktidarında besici de bitmeyecek. Halkın iktidarında çiftçi üretecek çünkü mazotun litresi 1,5 lira olacak. Halkın iktidarında çiftçinin elektrik borçları ilk 4 ay içinde sıfır olacak. Mazotu da ilk 4 ay içinde 1,5 liraya indirmezsen hem siyaseti hem başbakanlığı bırakmaya söz veriyorum.



Esnaf kardeşim, seni unuttuk sanma... Çalışırsın, sigorta pirimini ödersin, zamanı gelir, emekli olursun. Aldığın emekli aylığıyla geçinemezsin, sonra işine devam edersin ama işine devam ettiğin için senin emekli aylığından yüzde 15 kesilir. Senin emekli alığından kesilen yüzde 15'i halkın iktidarında ilk 4 ayda kaldırmazsam, siyaseti de bırakacağım, başbakanlık koltuğunu da.



KOBİ sahiplerine de söylüyorum, halkın iktidarında bir yıl içinde ödediğiniz vergi ve sigorta pirimi kadar, 1 yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. O alacak, üretecek, istihdam yaratacak, uluslararası alanda rekabet edecek, faizler düşecek, borçlarını ödeyecek. Can suyunu da vereceğiz, Halk Bankası'nı esnaf bankası yapacağız.



Kamyon esnafına geliyorum. Kamyoncular, deposunda 10 numara yağ yakan kamyoncular, K-1 belgesine tabi mahkum edilen kamyoncular, sizin dertlerinizi biliyorum, çözümünü de biliyorum.



Kılıçdaroğlu'nun gündem maddelerinden biri, Başbakan Erdoğan ile arasında polemiğe neden olan İsrail'in Mavi Marmara baskınıydı.



CHP lideri Başbakan Erdoğan'a sordu: Savcıya baskını soruşturma yetkisi verdin mi vermedin mi?



Kılıçdaroğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına 'Allahına kurban Kayseri' diyerek başladı ve sözü Mavi Marmara'ya getirdi.



Başbakan Erdoğan'ın, bu konuyla ilgili kendisini eleştirdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Geçen gün diyor ki, 'efendim sen İsrail'i destekliyorsun', Allah Allah. Ben nereden İsrail'i destekledim? Buradan söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan, Yahudilerin verdiği cesaret ödülünü aldın mı, almadın mı? Aldı, değil mi? Niye böyle konuşuyor? Büyük Ordadoğu Projesi'nin eşbaşkanı kimdi? Peki arkadaş, sen 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanıyım' diyordun. Elli sefer söyledin.



Şimdi buradan söylüyorum, Irak'ta binlerce Müslüman kadına tecavüz edilirken sen çıkıp, Amerikan askerlerine başarı diledin mi, dilemedin mi? Bunun maskesini indireceğim, kim olduğunu göstereceğim, ezberini bozacağım, şifresini çözeceğim. Konuşsa, konuşamayacak bir daha.





MAYINLI ARAZİLER



Daha bitmedi. Mayınlı arazilerimiz vardı. Mayınlı arazileri İsrail'e satmak için, kiralamak için 49 yıllığına, Meclise kanun getirdiler. Bu kanunu kim iptal ettirdi, Cumhuriyet Halk Partisi iptal ettirdi. Kim bozdu?



Bir şey daha soracağım, benden o kadar ucuz kurtulamaz. Bir şey daha söyleyeceğim. Sen, Furkan yaşamını yitirirken, AKP milletvekilleri o gemiye binmesin diye çaba harcadın mı, harcamadın mı? Vatandaşın oğlu, Mavi Marmara gemisine biner gider, yolda saldırıya uğrar, şehit olur, sen milletvekilinin canını korursun, 'sen gitme' dersin. Vatandaşa gelince başka, milletvekiline gelince başka. Bunun da hesabını soracağız.''





İZİN VERDİN Mİ VERMEDİN Mİ?



Mavi Marmara'da öldürülenlerin yakınlarıyla bazı sivil toplum örgütlerinin, Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Mavi Marmara'da öldürülenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları, 'çocuklarımız, silah olmadan, uluslararası sularda şehit edildi, soruşturma açın' dediler. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da harekete geçti, soruşturmayı açacak ama gel gör, failler yabancı, yabancı olduğu için Adalet Bakanlığından izin gerekiyor. Şimdi soruyorum: Recep Bey, sen o izni verdin mi, vermedin mi, verdiysen ne tarihte verdin? Bu sorunun yanıtını, bugün yarın bekliyorum'' diye konuştu.





