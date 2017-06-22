Erdoğan'a Köln ve Düsseldorf'tan da olumsuz yanıt

7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da yapılacak olan G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki büyük salon işletmelerinden yapılan açıklamalarda rezervasyon için yapılan başvuruların kısmen ret edildiği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak ise "Türkiye'den resmi bir istekte bulunulmadığını" açıkladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği de Erdoğan'ın Almanya'da toplantı yapmak istediğine dair bilgilerinin olmadığını duyurdu.

Ancak Alman basınında, Erdoğan'ın konuşma yapabilmesi için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verildi. Dortmund ve Oberhausen kentlerindeki salonlardan verilen olumsuz yanıtlardan sonra Köln ve Düsseldorf kentlerinden de benzer yanıtlar verildiği bildirildi.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, Erdoğan'ın konuşma yapmak üzere etkinlik düzenleyeceği kentler arasında Köln'ün de dillendirildiğini yazdı. Gazetenin haberine göre Lanxess Arena adlı büyük kapalı salonun müdürü Stefan Löcher "Türk tarafının böyle bir istekte bulunduğunu” doğruladı ve "şu anda Erdoğan'a ayıracak yerimiz yok”, dedi.

Düsseldorf'taki ISS-Dome'un sözcüsü Julia Kaballo da 9 Temmuz için Türkiye'den yapılan rezervasyon başvurusunun salondaki tadilat çalışmaları nedeniyle kabul edilmediğini söyledi.

Dortmund'daki Westfalenhalle adlı büyük kapalı salonun yetkililerince 9 Temmuz'da Erdoğan'ın da katılacağı bir toplantı düzenlemek üzere başvuruda bulunulduğu ancak salonun başka bir program için yapılan hazırlıklar nedeniyle o tarihte kapalı olacağı açıklandı. Salon yetkilileri, başvurunun kimin tarafından yapıldığı bilgisini vermedi. Ruhr Nachrichten gazetesi, başvurunun Ankara'dan bir organizasyon şirketi üzerinden yapıldığını yazdı.

"Erdoğan'a kırmızı halı serilemez"

Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Federal Hükümet'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinden sonra konuşma yapmak istediği takdirde duruma müdahale edilmesini istedi.

Alman milletvekili "Deniz Yücel ve diğer Alman gazetecileri Türkiye'deki cezaevlerinde alıkonurken Alman Hükümeti despot Erdoğan'ın önüne kırmızı halı seremez”, dedi. Dağdelen Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına izin verilmemesini istedi.

16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da Türk siyasetçilerin katılımıyla düzenlenecek bazı mitinglerin güvenlik nedeniyle iptal edilmesi Türk yetkililerin tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti.

Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'daki son konuşmasını 2015 yılının Mayıs ayında Karlsruhe'de yapmıştı.

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DW/ dpa/AG/ GA