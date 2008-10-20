Erdoğan'a kepenk protestosu

İmrali Cezaevi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a kötü muamele yapıldığı iddiası ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişini protesto etmek amacıyla, terör örgünün bildiri dağıttığı kentte ve Batman ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde kepenk kapatma eylemi yapıldı. Güvenlik güçleri bazı yerlerde esnafı kepenklerini açması için uyarırken, bazı il ve ilçelerde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı.Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın bildiri dağıtması sonucu Başbakan Erdoğan'ın gelişinin protesto edilmesi amacıyla bu sabah birçok semtte kepenkler açılmadı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve Sur ilçelerinde kepenklerin yüzde 90'ı açılmazken, yine merkez Yenişehir İlçesi'nde esnafın bir bölümü kapalı kaldı. Başbakan Erdoğan'ın gelişi nedeniyle polis kent merkezinde geniş önlem alırken, bazı caddelerde bulunan çöp konteynırlerı polis tarafından kaldırıldı. Polis, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır Havaalanı'ndan üniversiteye geçerken kullanacağı güzergah üzerinde sürekli devriye geziyor. Kepenklerini açmayan esnaf işyerlerinin çevrelerinde dolaşmayı tercih etti.Diyarbakır'da yapılan `kepenk kapatma' eyleminin yanı sıra büyükşehir belediyesine ait otobüsler de sabah saatlerinden itibaren yolcu taşımayıp kontak kapattı. Belediye yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmazken, sabah saatlerinde işe gitmek için duraklarda vatandaşlar otobüs bekledi. PKK'nın dağıttığı bildirilerde, araçların kontak kapatarak eyleme destek vermelerini istedi. Belediye otobüslerinin kontak kapatması nedeniyle yolcu minibüsleri, ayakta yolcu almak zorunda kaldıkları görüldü.Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelmesini protesto eden terör örgütü yandaşları kentin Bağlar İlçesi Şehitlik, Huzurevleri, Suriçi semtlerinde izinsiz gösteriler yaptı. Polis, kendilerine taş da atan grupları dağıtmak için biber gazı kullandı. Ara sokaklara kaçan göstericiler, polise taşlı saldırılarını sürdürürken, olaylar kentin değişik semtlerinde yerler devam etti. Sikorsky polis helikopteriyle kent üzerinde uçuşlar yapılarak, gösterilerin bulunduğu yerler, yerdeki polis ekiplerine bildirildi. Kentte güvenlik güçleri çok sıkı önlemler alırken, Başbakan Erdoğan'ın geçeceği güzergâhlar da yollar kapatılırken, binalar keskin nişancılar yerleştirildi.Erdoğan'ın gelişi nedeniyle Diyarbakır Havaalanı çevresi tamamen boşaltıldı. Yolcular, yaklaşık 200 metre mesafede oluşturulan güvenlik kontrol noktasında araçlardan indirilip tek tek aramadan geçirildikten sonra havaalanı içine alındı. Erdoğan'ın gelişini izlemek üzere havaalanına giden gazeteciler de oluşturulan kontrol noktasında durdurularak, alana geçişlerine izin verilmedi.Terör örgütünün çağrısı ve bildiri dağıtması sonucu Batman'da bu sabah saatlerinden itibaren kepenkler açılmadı. Batman'da kepenklerin yüzde 90'ı kapalı tutulurken, sivil polisler, işyerlerinin açılması için esnafı uyardı. Esnaf kepenklerini açmadıkları işyerleri önünde otururken, dün gece ise, Karşıyaka mahallesindeki, Telekom binasına taşlı saldırı yapıldığı bina camlarının kırıldığı bildirildi.Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde de bir grup caddelerde lastik yakarken, yasa dışı sloganlar atınca polisler müdahale etti. Panzerlerle yapılan müdahalelerde göstericiler panzerleri taşladı. Polis, göstericileri dağıtmak için gaz bombası kullanırken, eylemciler ara sokaklara kaçtı. Cizre İlçesi'nde de sabah saatlerinde itibaren kepenkler açılmadı. İlçe merkezinde çok sayıda polis ve asker resmi kurumların önünde güvenlik önlemi alırken, polisler caddelerde sürekli devriye geziyor.Öcalan'a ömür boyu hapis cezasını çektiği İmralı Cezaevi'nde fiziksel baskı yapıldığı iddiası üzerine 3 günden bu yana süren gerginliğin ardından bu sabah Hakkâri il merkezinin yanı sıra Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kepenk kapatma eylemi yapıldı. Bu yerleşim birimlerinde fırın ve eczaneler dışındaki işyerlerinin kepenkleri açılmadı. Aynı zamanda çok sayıda kişi ve toplu taşıma araçları `kontak kapatma' eylemi yaptı.Van'da ara sokaklardaki az sayıda esnaf işyerlerini açmadı.Van, Hakkâri ve Yüksekova'da sokak aralarında göstericiler, dün gece PKK terör örgütü ve elebaşı Öcalan lehine slogan atarak lastik yaktı. Güvenlik güçleri de merkezlerde geniş önlem alarak, giriş ve çıkışların kontrol altında tuttu.Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin ve Derik ilçelerindeki kepenklerin de büyük kısmı açılmadı. Derik'teki minibüsler kontak kapatırken, belediye otobüs seferleri yolcu taşımayı sürdürdü. Söz konusu ilçelerde geniş güvenlik önmeli alındı.