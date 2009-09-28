Erdoğan'a İngiltere'den tecavüz dilekçesi!

İngiltere’nin en yüksek tirajlı kadın dergilerinden ‘Take A Brake’, Başbakan Erdoğan'a tehdit içerikli bir dilekçe yayımladı.



İngiltere’nin 1 milyon tirajlı kadın dergisi ‘Take A Brake’, üçü İngiliz 4 turist kadına tecavüzle suçlanan Hamza Keskin adlı Türk aşçıyı gündeme oturttu. Keskin’in İngiliz kadınların ‘kâbusu’ haline geldiğini ileri süren dergi, Başbakan Erdoğan’a hitaben konuyla ilgili 4 maddelik bir dilekçeyi sayfalarına taşıdı ve “Bunlar yapılmazsa, tüm okuyucularımıza Türkiye yerine kadın haklarına saygılı ülkelere gidin çağrısı yapacağız” tehdidini savurdu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, üçü İngiliz biri Finlandiyalı dört turist kadına tecavüzle suçlanan 37 yaşındaki Türk aşçı Hamza Keskin, İngiltere’de günün konusu oldu. Keskin’in serbest bırakıldıktan sonra bile İngiliz turist kızlara ‘musallat olduğunu’ iddia eden İngiltere’nin en önde gelen kadın dergisi ‘Take A Break’, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben konuyla ilgili bir de dilekçe yayınladı.

Tehdit dilekçesi

Hamza Keskin’in, Marmaris’e altı kez tatile gelen genç bir İngiliz kızının yatak odasına sabaha karşı saat 03.00’te nasıl girdiğini anlatan dergi, ‘Türkiye Başbakanı kadın eşitliğine hoşgörü göstermezse, milyonlarca okuyucusuna Türkiye yerine kadın haklarını sayan ülkelere girmelerini önereceklerini’ tehdidini savurdu.

Daha önce İngiliz sevgilisi ile birlikte kapak konusu yaptığı Marmaris’teki otel aşçısı Hamza Keskin’in ‘motosikletli tecavüz zanlısı’ olarak İngiliz kadınların korkulu rüyası haline geldiğini ileri süren ‘Take A Braek’ dergisinin, Başbakan Erdoğan’a hitaben yayınladığı 4 maddelik dilekçe şöyle:

İşte 4 madde

1. Kadınlar, erkeklerle eşit muamele görmeli. Erkeklerin seks objesi olmamalı.

2. Tecavüz ve cinsel saldırı şikâyetlerine duyarlılık gösterilmeli.

3. Kadınların mülkiyeti, hırsızlardan, dolandırıcılardan ve özellikle Türk sevgililerden korunmalı.

4. Genelde polis ve resmi makamlar, İngiliz kadınlardan gelen şikâyetleri anlayışla dinlemeye istekli olmalı.

Tirajı 1 milyon

İngiltere’de bir milyonluk tirajıyla en önde gelen kadın dergisi olan ‘Take A Break’, Hamza Keskin’i daha önce de iki kızının annesi İngiliz Sally Gormley ile birlikte kapak konusu yapmıştı. Haberde, Keskin’in sevgilisi Gormley’nin, “Sen Marmaris’in motosikletli tecavüzcüsü müsün?” sorusuna Hamza Keskin, “Seks yaptım. Polis aptal” karşılığını vermişti.