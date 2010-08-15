T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum mitinglerini bugün Kastomonu'da devam ettirdi. Mitinge gelen insanlardan 'Hayır' oyu istedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Un var, şeker var, helva yapacak iktidara ihtiyaç var'' diyerek vatandaştan yetki alarak mutfağa girdiğini belirterek, ''Erdoğan'a helva, vatandaşa ayva düştü'' diyerek Başbakan'a göndermede de bulundu.



Kılıçdaroğlu, Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine Kastamonu'nun, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek başladı.



Başbakan Erdoğan'ın 2002 yılında Kastamonu'yu ziyaret ettiğini ve ''Un var, şeker var, helva yapacak iktidara ihtiyaç var'' diyerek oy istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Kastamonulular yetki verdi. Başbakan mutfağa girdi ancak Erdoğan'a helva düştü, vatandaşa ayva düştü, fakir fukara edebiyatı yaptılar, din iman dediler, 'helva yapacağız' dediler, han hamam sahibi oldular. Size işsizlik, yoksulluk düştü. Şimdi 12 Eylülde hesap sorma zamanıdır, bu görev de size düşüyor'' dedi.



Erdoğan'ın, anayasa değişikliği ile darbecilerden hesap soracağını söylediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ancak Erdoğan'ın 27 Nisanda hükümete e-muhtıra veren Yaşar Büyükanıt'a Bakanlar Kurulu kararı ile ''Üstün Hizmet Madalyası'' verdiğini söyledi. Hükümet'in 27 Nisandaki bu muhtıradan hesap sormaması durumunda, bu hesabı iktidar olduğunda kendisinin soracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Darbe dönemi bitmiştir, darbe dönemi edebiyatı da bitmiştir'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan'ın söz verdiği halde dokunulmazlıkları kaldırmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''CHP iktidarında dokunulmazlıkları kaldıracağız. Bir milletvekili yolsuzluk yapmışsa gidip hesabını mahkemelere verecek. Siyasette hesap vermek onurlu bir görevdir. Recep bey 'Ben kimseye hesap vermem' diyor. Ne demek 'Hesap vermem? Eğer hesap vermezsek köşeyi döneriz halk yoksullaşır'' dedi.



İktidarın anayasa değişikliği ile yargıyı ele geçirmeye çalıştığını savunan Kılıçdaroğlu, yargının siyasallaşmasının ise kötü sonuçlar doğuracağını, Türkiye'nin bunun acı örneklerini yaşadığını kaydetti.



Anayasa değişikliği paketinin işçinin, memurun, esnafın derdini çözmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bu değişiklik dokunulmazlıkların arkasına saklanan, ihaleye fesat karıştıran, milleti değil kendi cebini düşünenlerin derdini çözüyor'' dedi.



Anayasa değişiklik paketi ile memura zam yapılacağı yönünde propaganda yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan'ın kendisine e-muhtıra veren paşaya madalya için Bakanlar Kurulu'nu toplamasına karşın memura zam için Bakanlar Kurulu'nu toplamadığını'' savundu.



Hükümetin dini siyasete alet ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bunlar geldiler din iman edebiyatı yaptılar. Hepsi köşeyi döndü. Dini siyasete alet ettiler ama biz insanların inançlarına saygılıyız. Siyasetin konusu açlık yoksulluktur. Huzurlu güçlü bir Türkiye yaratmaktır. Bunlar bunu yaptı mı dönüp bakın. Çiftçi, memur, esnaf, işçi hayatından memnun mu? Bu düzenden kim memnun? Sadece Recep beyler memnun.



Siyasete yırtık ayakkabı ile girdiler. Han hamam sahibi oldular. Bizim efsanevi bir liderimiz vardı. Rahmetli Bülent Ecevit ne derdi; 'Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen'. Biz bu düzen için yola çıktık.''



Başbakan'ın Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Irak'ta milyonlarca insan öldürüldü. Binlerce kadına tecavüz edildi. Çocuklar öldü. Recep beyin sesi çıktı mı? Niye çünkü eşbaşkan. Onun için din iman edebiyatı yapmasın bana. Onun maskesini indireceğiz. Ne iftira atarlarsa atsınlar tutmayacak. Biz doğruları söyleyeceğiz ve bunda kararlıyız'' şeklinde konuştu.



Vatandaşların referandumda verecekleri 'evet' ya da 'hayır' oyuna saygılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Ama 'evet' derseniz, bu 'Kul hakkı yemeye devam edin' anlamına gelir'' dedi.



Erdoğan'ın kendisini küçümsemek için ''Efendi'', ''Memur Kemal'' dediğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Evet ben efendi adamım o yönde terbiye aldım. Ama hiç bir zaman bir vatandaşa 'Ananı da al git' demedim. 27 yıl memurluk yaptım bir Allah'ın kulu bana 'Kalpazan Kemal' demedi, kimse bana 'Alın terini sömürdün, kul hakkı yedin' demedi. Ben onurumla çalıştım'' dedi.



Kılıçdaroğlu, sözlerini Kastamonulu Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin ''Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun'' dizeleri ile tamamladı.



Kılıçdaroğlu, miting sonrası, partisine katılanlara rozetlerini taktı



Kılıçdaroğlu, Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaptığı konuşmasında ise hükümetin anayasa paketindeki amacının devleti ele geçirme projesi olduğunu ileri sürdü. ''Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar'' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Dokuz köyden kovsalar da onuncu köye gideceğim, doğruları söylemeye devam edeceğim'' dedi.



