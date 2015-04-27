'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan avukat hakkında 6 yıl hapis istemi

Hakim Adaylığı mülakatında kurul üyelerine, "Faşist AKP iktidarının uşağısınız" dediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Avukat Umut Kılıç hakkında 6 yıl hapis cezası istendi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Adli Yargı Hakim Adaylığı mülakatı sırasında kurul üyelerine “Faşist AK Parti iktidarının uşağısınız” dediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Hırsız, katil” ifadesini kullandığı iddiasıyla tutuklanan Avukat Umut Kılıç hakkında jet hızıyla dava açıldı.

Kılıç için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dört, şikayetçi olan yedi kurul üyesine “hakaret” suçundan da iki yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 21 Nisan’da Adli Yargı Hakim Adaylığı mülakatı devam ederken, hakim adayı Umut Kılıç’ın içeriye alındığı belirtildi. Kılıç’ın kimlik bilgilerini vermeyip, “Zaten komisyonunuzda var” dediği ifade edildi. Kendisini tanıtması istenen Kılıç, iddiaya göre kurul üyeleriyle tartışmaya başladı. Kurul üyelerinin tuttuğu tutanağa göre o gün şunlar yaşandı:

“Kendisinin mağdur olduğu, daha önce yüksek puanla yazılı sınavı kazanmasına rağmen elendiğini, mülakat komisyonu olarak bizlere mevcut sistemin işbirlikçisi olduğumuz, faşist Ak Parti iktidarının uşakları olduğumuz yönünde hakaretlerde bulunması üzerine salondan çıkması, aksi halde polis çağrılacağı ifade edilmesine rağmen konuşmaya devam ederek, ‘Sizler busunuz, polislerle susturursunuz, susmayacağım, sizler iktidarın işbirlikçisisiniz, emek hırsızısınız’ şeklinde hakaretlere devam ettiği, salona polis çağrılıp şahıs dışarıya çıkarılırken, ‘hırsız katil Recep Tayyip Erdoğan’ şeklinde slogan attığı duyulmuş olup...”

İddianamede, herkesin düşünceyi açıklama hürriyetine sahip olduğu, siyaset sahnesinde bulunanlar ile devleti yönetenler açısından eleştirilerin sert ve acımasız olabileceği vurgulandı. Fakat Erdoğan’a yönelik “hırsız ve katil” ifadeleri ile kurula yönelik “Sistemin işbirlikçisisiniz, faşist Ak Parti iktidarının uşaklarınız” ifadesinin hakaret kapsamına girdiği savunuldu. İddianameye göre, Adalet Bakanlığı’nın 24 Nisan’da kovuşturma izin verdiği anlaşıldı. İddianame de bugün hazırlanarak, mahkemeye sunuldu. Kılıç, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.