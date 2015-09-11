Erdoğan'a hakaret iddiasına elektronik kelepçeli ev hapsi

Kişisel Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Erkan K., savcılık itirazının ardından bu kez de elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı. Evinden çıkamadığını ve bileğinde elektronik kelepçe takıldığını ifade eden Erkan K., "Bu karara çok şaşırdım, evimden çıkamadığım için geçimimi sağlayacağım işe de gidemiyorum" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Edirne'nin İpsala İlçesi'nde oturan Erkan K., Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca kırsalında PKK 'nın saldırıları sonucu 16 askerin şehit edilmesinin ardından kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden tepki gösterdi. Yazısında Dağlıca kırsalında şehit edilen askerler içinin kan ağladığını belirten Erkan K.'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a ağır ifadelerle hakaret ettiği öne sürüldü. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince savcılık talimatı üzerine gözaltına alınan Erkan K., çıkarıldığı mahkemece denetimli serbest kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'İşe gidip para kazanmam gerek ama gidemiyorum, evden çıkamıyorum'

Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Erkan K., bu kez de tutuklama istemiyle çıkarıldığı Edirne Sulh Ceza Mahkemesi tarafından denetimli serbestlik kapsamında süresiz olarak elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verildi. İpsala'da oturduğu evine getirilen Erkan K.'nın bileğine elektronik kelepçe takıldı ve evden çıkmaması gerektiği, elektronik ortamda izlendiği ifade edildi.

Elektronik kelepçenin ceza alan kişilerin infazında kullanıldığı için karara çok şaşırdığını anlatan Erkan K., "Mahkeme serbest kaldığı olayla ilgili itiraz üzerine bu kez de elektronik kelepçe ile ev hapsi verdi. Kararı duyduğumda çok şaşırdım. Şimdi bütün gün evimde televizyon izleyerek vakit geçiriyorum. Şaşkınım, böyle bir ceza beklemiyordum. İşe gidip para kazanmam gerek ama gidemiyorum. Seslendirme ve reklam çekimlerim vardı, evden çıkamıyorum" dedi.

Facebook üzerindeki hakaret içerikli yazıyı kaldıran Erkan K., mahkemeden serbest bırakıldığını yeniden bir yazı paylaşarak şunları söyledi:

"Ben geldim arkadaşlar. Yazdığım bir yazı nedeniyle gözaltına alındım bir gece emniyette gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığım mahkemece ifadem alınıp serbest bırakıldım. Gözaltı süresinde güzel ülkemin birçok yerinden destek gördüm ve görmeye devam ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, bu kadar ilgi ve destek göreceğimi beklemiyordum. Amacım şöhret olmak değildi, asla da böyle bir düşünce içinde de olmadım, belki yaptığım hoş bir şey değildi. Seversin veya sevmezsin ancak kim olursa olsun hakaret etme lüksüne sahip değilsin. Oldu bir kere, keşke olmasaydı. Selam ve sevgilerimle."