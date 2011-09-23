Erdoğan'a 'hakaret' Hollanda Meclisi'ni karıştırdı

T24 - Hollanda'da, 2012 Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinde PVV'nin (Özgürlük Partisi) milletvekillerinden Raymond de Roon'un Başbakan Erdoğan'a hakaret dolu sözler sarf etti.



Hollanda'da, 2012 Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinde PVV'nin (Özgürlük Partisi) milletvekillerinden Raymond de Roon'un Başbakan Erdoğan'a hakaret dolu sözler sarf etti. Bunun üzerine Hollanda Başbakan'ı Mark Rutte mecliste söz alarak bu sözlerden dolayı PVV'nin (Özgürlük Partisi) lideri Geert Wilders'den özür dilemesini istedi. Söz alan Wilders ise 'O sözleri partimden Raymond de Roon söylemiştir. Ama ben onun sözünü de destekliyorum ve de özür dilemiyorum" demesi üzerine meclis karıştı.



Yeni yasama yılının Salı günü başladığı Hollanda'da, iki gündür devam eden 2012 Bütçe Kanunu Görüşmeleri'nde söz alan aşırı sağcı ve İslam karşıtı politikaları ile bilinen PVV'nin (Özgürlük Partisi) milletvekillerinden Raymond de Roon'un Başbakan Erdoğan'a ağır bir dille hakaret etti. Bunun üzerine Başbakan Mark Rutte, "Bizim için dost bir ülke olan Türkiye'nin Başbakan'ı için bu sözleri söyleyemezsin. "diyerek Wilders'ten özür dilemesini istedi. Söz alan parti lideri Wilders ise 'O sözleri partimden Raymond de Roon söylemiştir. Ama ben onun sözünü de destekliyorum ve de özür dilemiyorum"demesi üzerinemeclis karıştı. Tartışmanın devam etmesi üzerine mecliste yapılan bütçe tasarısı görüşmelerine ara verildi.



Hollanda Meclisi'nde 24 sandalyesi bulunun PVV (Özgürlük Partisi), VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi), CDA (Hristiyan Demokratlar) azınlık sağ hükümetine dışarıdan destek veriyor. Mecliste bugün yaşanan olay sonrasında, VVD ve CDA'nın PVV'ye karşı nasıl bir tavır tutunacağı merak konusu olmaya başladı.





