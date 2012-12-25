Erdoğan'a göre 'Derin devlet' bitmedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ofisinde dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili, "(Derin devlet) Bunu tamamen sildik, bitirdik, yok ettik böyle bir iddianın içinde bulunmam mümkün değil" dedi.

Tunus Başbakanı ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; "Derin devletle 'Bunu tamamen sildik bitirdik yok ettik' böyle bir iddianın içinde olmam mümkün değil" dedi

Böcek konusunu isterseniz devam ettirmeyelim. İkiden üçe çıkmış anlaşılan artmaya devam edecek. Bu tür konularla mücadelemiz devam edecek.

Derin devletle ‘Bunu tamamen sildik bitirdik yok ettik’ böyle bir iddianın içinde olmam mümkün değil. Dünyada hiçbir ülkenin derin devletini yok ettiğine inanmıyorum. Her ülkenin içinde derin devleti vardır. Bir virüs gibidir bu ve uygun ortamı bulduğunda ortaya çıkar ve yapmak istediğini yapmaya çalışır.