-ERDOĞAN'A FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI PRİZREN (A.A) - 03.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Prizren Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı ve şehrin altın anahtarı verildi. Belediye Başkanı Ramadan Muya, Prizren Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen törende, Başbakan Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı ile şehrin altın anahtarını takdim etti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Prizren fahri hemşehrilik unvanının verilmesinin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı ve en kalbi teşekkürlerini ilettiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, ''Ben de artık Prizren'e kapıyı çalmadan girebilirim, anahtarı elimde'' dedi. Erdoğan, ''Bu şehrin insanlarıyla kardeştik, şimdi de hemşehri olduk. Bu ayrı bir anlam taşıyor. Az önce konuşma yaptığım Şadırvan Meydanı'ndaki coşkuyu görünce kendimi gerçekten ülkemdeki miting meydanlarından bir tanesinde gördüm. Öyle bir havayı hissettim, adeta onu yaşadım. Hiç yabancılık hissetmedim. Zaten yabancı değilim, içinizden biriyim. Kendi ülkemdeyim. Kendimi öyle hissediyorum'' diye konuştu. Kosova'daki tarihi eserlerin ihya edilmesi için Kosova hükümeti ile çaba sarf edeceklerini anlatan Erdoğan, bunlarla birlikte Kosova'nın kültür turizmi açısından bir çekim merkezi haline geleceğini söyledi.