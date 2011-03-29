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Erdoğan'a 'dönmek istiyorum' mektubu

Erbil’i ziyaret eden ilk Türk Başbakan’ı olan Erdoğan’ı karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı: Yaşar Kaya.

29 Mart 2011 03:00

T24 - Erbil’i ziyaret eden ilk Türk Başbakan’ı olan Erdoğan’ı karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı: Yaşar Kaya. 

Barzani'nin karşıladığı Erdoğan'a, Yaşar Kaya (sağda) tarafından mektup verildi. 


Başbakan Erdoğan, ilklerle dolu (İlk sünni lider ve Erbil'e giden ilk Türk Başbakanı) Irak ziyaretinin son durağı Erbil’de Kürt Yönetimi Başkanı Barzani tarafından karşılandı. 

Barzani ile birlikte bir Türk firması tarafından yapılan Uluslararası Erbil Havaalanı’nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan’a sürpriz bir mektup verildi. 

Mektubu veren kişi, eski DEP Genel Başkanı ve sözde sürgündeki Kürt Parlamentosu Başkanı Yaşar Kaya’ydı. 

Hakkında sürmekte olan dava nedeniyle 18 yıldır yurt dışında yaşayan Yaşar Kaya, Başbakan Erdoğan’ı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı. 

Erdoğan’la görüşme talebinde bulunan ve bir mektup veren Kaya, mektubunda ne talep ettiğini NTV’ye açıkladı: "18 yıl geçti, kalp hastasıyım ve Türkiye’ye dönmek istiyorum. Hukuki koşullar hazırlanmalı.''




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