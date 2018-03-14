Erdoğan'a bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınan MHP'li isyan etti: Benim günahım neydi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Mersin’de partilileri selamlarken, ülkücülerin simgesi, “Bozkurt” işareti yapması tartışılıyor. Erdoğan'a bozkurt işareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alaınan MHP eski ilçe yöneticisi Seher Kayıhan, Erdoğan'ın yaptığı işarete tepkili. Kayıhan, "Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' diyor.

Odatv'de yer alan habere göre, Kayıhan, 4 yıl hapis istemiyle ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılandı; beraat etti. Yargılanması 1,5 yıl süren Kayıhan, Sözcü'den Kamil Elibol'a konuştu. Kayıhan, “Kendisinin şimdi bozkurt işareti yapması bana komik geldi. Mersin'deki o sahneyi görünce, ‘Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' dedi.

MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen Kayıhan şunları söyledi:

“27 Mayıs 2015'de Uşak'ta Cumhurbaşkanının konvoyu geçerken ilçe binası balkonundan bozkurt işareti yaptım. Polisler gelip ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin' diyerek beni gözaltına aldı. 2 koruma polisi teşhis yaptı. Cumhurbaşkanına ‘Allah belanı versin' dediğimi öne sürdüler. Erdoğan, 2011'de Bahçeli için “Ben bozkurtla dolaşmıyorum, ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum' demişti. Şimdi ise bozkurt işareti yapıyor. İlahi adalet var. Milliyetçilerin oyu için bozkurt işareti yapması bana samimi gelmedi. Ülkücülerin oyunu alabilmek için bozkurt selamı verdi.”