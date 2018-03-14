T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'a bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınan MHP'li isyan etti: Benim günahım neydi

"Milliyetçilerin oyu için bozkurt işareti yapması bana samimi gelmedi"

14 Mart 2018 11:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Mersin’de partilileri selamlarken, ülkücülerin simgesi, “Bozkurt” işareti yapması tartışılıyor. Erdoğan'a bozkurt işareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alaınan MHP eski ilçe yöneticisi Seher Kayıhan, Erdoğan'ın yaptığı işarete tepkili. Kayıhan, "Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' diyor.

Odatv'de yer alan habere göre, Kayıhan, 4 yıl hapis istemiyle ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılandı; beraat etti. Yargılanması 1,5 yıl süren Kayıhan, Sözcü'den Kamil Elibol'a konuştu. Kayıhan, “Kendisinin şimdi bozkurt işareti yapması bana komik geldi. Mersin'deki o sahneyi görünce, ‘Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' dedi.

 MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen Kayıhan şunları söyledi:

 “27 Mayıs 2015'de Uşak'ta Cumhurbaşkanının konvoyu geçerken ilçe binası balkonundan bozkurt işareti yaptım. Polisler gelip ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin' diyerek beni gözaltına aldı. 2 koruma polisi teşhis yaptı. Cumhurbaşkanına ‘Allah belanı versin' dediğimi öne sürdüler. Erdoğan, 2011'de Bahçeli için “Ben bozkurtla dolaşmıyorum, ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum' demişti. Şimdi ise bozkurt işareti yapıyor. İlahi adalet var. Milliyetçilerin oyu için bozkurt işareti yapması bana samimi gelmedi. Ülkücülerin oyunu alabilmek için bozkurt selamı verdi.”

 

ETİKETLER

bozkurt tepkihaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24