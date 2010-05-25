Erdoğan'a bombalı bebek tuzağı

T24- İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'da eğitim alan 1'i kadın 2 kişinin Meriç Nehri'ni kullanarak 20 Mayıs'ta yurda giriş yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 20 Mayıs gecesi Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla DHKP-C üyeleri Murat K., Elif A. ve Hasan D.'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin üzerleri ve evlerinde yapılan aramalarda 2 oyuncak bebek içine gizlenmiş 2 el bombası, uydu alıcıya gizlenmiş 1 kilo patlayıcı, 175 cm'lik saniyeli fitil, kaset çalar ve radyo içerisine kamufle edilmiş 5 elektrik kapsülü, 49 adet 9 mm çapında fişek, CD çalara saklanmış 6 kamu kurumu ve özel şirkete ait personel kimlik kartı, 2 sahte nüfus cüzdanı, bin euro, bin 420 TL ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



EĞİTİM ÜSSÜ LAVRION KAMPI





Akşam gazetesinin haberine göre, Emniyet'te sorgulanan zanlılardan Murat K. ve Elif A.'nın 20 yıldır DHKP-C örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirtildi. İki zanlının 1 yıl önce Yunanistan'a gittiği ve Lavrion adlı kampta bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı.



Hasan D. adlı şahsın ise ikiliye Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye girmelerinde yardımcı olduğu öne sürüldü.



TARİH: REFERANDUM ÖNCESİ





İki teröristin anayasa referandumu öncesi İstanbul ve Ankara'da bombalı eylem düzenlemeyi planladığı öğrenildi. Terörist saldırının hedefinde ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var.



İddiaya göre, zanlılar, oyuncak bebeklere yerleştirdikleri bombaları, Başbakan Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtırken patlatacaktı. Geçen yıl, DHKP-C'ye yönelik operasyonda da Başbakana yönelik uzaktan kumandalı arabayla suikast girişimi önlenmişti.





KARDEŞİ DE CANLI BOMBAYDI





Elif A.'nın, 2003'te Ankara Kızılay'daki bir kafede beline sardığı bombanın patlaması sonucu ölen DHKP-C'nin üyesi Şengül A'nın kardeşi olduğu belirtildi. 3 zanlı da tutuklandı.