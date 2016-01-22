Erdoğan'a 'Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı' önerisi

Dün Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda akademisyen, gazeteci ve yazarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı' kurulsun önerisi getirildi.
Al Jazeera Türk’ün toplantıya katılan isimlerden edindiği bilgiye göre, yaklaşık 4 saat süren yemekli toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele sürecinin güvenlik alanında yeni konseptle sürdürüleceği ve bunun tartışılmayacağı mesajı verdi. Erdoğan, "terörle mücadelenin hem toplumsal hem siyasal alanda meşru olduğunu" vurguladı.
Bir katılımcının aktarımına göre, “Erdoğan bu çerçeveye hapsolmadan, toplumsal barış temelinde, gündelik hayatın özgürleştirilmesi nasıl devam eder, aynı sırada demokratik süreci de devam ettirmek gerekir ama bunlar çelişki oluşturur mu?” sorularının yanıtını aradı.
Türkler ve Kürtler için bakanlık önerisi
Toplantıya ilişkin kulislere göre, IŞİD ve PKK ile mücadele, kimlik, demokraki, özgürlük, reform, yeni anayasa ve başkanlık sistemi başlıkları toplantı boyunca üzerinde durulan konu başlıklarıydı. Türklerin ve Kürtlerin işbirliğinin artırılması en çok üzerinde durulan konulardan oldu. Katılımcılardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak, 'Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı'nın kurulmasını önerdi.
Sofraya kimler katıldı?
Prof. Dr. Halil Berktay - Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Öz - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Çağrı Erhan - Kemerburgaz Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Göka - Yeni Şafak Gazetesi
Prof. Dr. Yılmaz Çolak - Güvenlik Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Sözüer - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Birol Akgün - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Fahrettin Altun - SETA
Doç, Dr. Nihat Ali Özcan - TOBB Üniversitesi
Doç. Dr. Selman Öğüt - Medipol Üniversitesi
Mehmet Barlas - Sabah Gazetesi
Oral Çalışlar - Radikal Gazetesi
Hilal Kaplan - Sabah Gazetesi
Orhan Miroğlu - AK Parti Mardin Milletvekili / Star Gazetesi