Erdoğan'a 'Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı' önerisi

Dün Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda akademisyen, gazeteci ve yazarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı' kurulsun önerisi getirildi.

Al Jazeera Türk’ün toplantıya katılan isimlerden edindiği bilgiye göre, yaklaşık 4 saat süren yemekli toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele sürecinin güvenlik alanında yeni konseptle sürdürüleceği ve bunun tartışılmayacağı mesajı verdi. Erdoğan, "terörle mücadelenin hem toplumsal hem siyasal alanda meşru olduğunu" vurguladı.

Bir katılımcının aktarımına göre, “Erdoğan bu çerçeveye hapsolmadan, toplumsal barış temelinde, gündelik hayatın özgürleştirilmesi nasıl devam eder, aynı sırada demokratik süreci de devam ettirmek gerekir ama bunlar çelişki oluşturur mu?” sorularının yanıtını aradı.



Türkler ve Kürtler için bakanlık önerisi

Toplantıya ilişkin kulislere göre, IŞİD ve PKK ile mücadele, kimlik, demokraki, özgürlük, reform, yeni anayasa ve başkanlık sistemi başlıkları toplantı boyunca üzerinde durulan konu başlıklarıydı. Türklerin ve Kürtlerin işbirliğinin artırılması en çok üzerinde durulan konulardan oldu. Katılımcılardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak, 'Birlik ve Kardeşlik Bakanlığı'nın kurulmasını önerdi.

Sofraya kimler katıldı?

Prof. Dr. Halil Berktay - Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Öz - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Çağrı Erhan - Kemerburgaz Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Göka - Yeni Şafak Gazetesi

Prof. Dr. Yılmaz Çolak - Güvenlik Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Adem Sözüer - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Birol Akgün - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Fahrettin Altun - SETA

Doç, Dr. Nihat Ali Özcan - TOBB Üniversitesi

Doç. Dr. Selman Öğüt - Medipol Üniversitesi

Mehmet Barlas - Sabah Gazetesi

Oral Çalışlar - Radikal Gazetesi

Hilal Kaplan - Sabah Gazetesi

Orhan Miroğlu - AK Parti Mardin Milletvekili / Star Gazetesi