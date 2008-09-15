Erdoğan'a bir kötü haber de Denizli'den

Arka arkaya yolsuzluk iddiaları ile uğrayan Başbakan Erdoğan ve AK Parti’ye bir de Denizli’den haber var. AK Parti’li meclis üyesi, belediye başkanını yolsuzlukla suçlayıp, partiden istifa etti ve başkan için dava açtı. İddialar ayyuka çıktı. Karşılıklı suçlamalarla Denizli çalkalanıyor.



SUÇLADI İSTİFA ETTİ



AK Parti’den seçilen ancak iddiaları gündeme getirdiği için Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi ile ters düştüğü için partisinden istifa eden Kale Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi İsmail Yarımca; partili belediye başkanı için rant sağlama iddiasında bulundu. Yarımca, iddialarını ilk olarak 19 Temmuz tarihinde basın toplantısı ile dile getirdi.



İşte o iddialar:



TARLA OLDU TİCARİ ALAN



Denizli’nin AK Partili Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi’ye ait, Turkuaz tekstil’e ait Kumkısık 2. Bölge kışla Deresi mevkiinde bulunan arsası, (M22a-116 pafta no: 184 parsel) tarla ve daha önce yapılan 1/25000 ölçekli Denizli kent bütünü nazım imar planlarında yeşil alan olarak görülüyordu. Zeybekçi’nin bu arsayı aldığında yeşil alan olan bu alan, belediye başkanlığı döneminde il genel meclisi kararı ile yeşil alandan çıkartılıp ticari alan yapıldı.



KOMİSYONA GELDİ KARARI ÇIKARTTI



Belgeleri ile suçlama yapan eski AK Partili İsmail Yarımca, plan tadilatının 29.06.2007 tarihinde il genel meclisi gündemine alındığını belirterek; 22 temmuz seçimleri sonrasında plan tadilatının gündemde görüşülmeye başlandığını da ileri süren Yarımca, 6 eylül 2007 tarihli toplantının 3. birleşiminde plan tadilatının yapıldığını anlattı. Başkan Zeybekçi’nin seçildiği günden; plan tadilatı yapılacağı güne kadar meclis toplantılarına hiç gelmediğini de ileri süren Yarımca, “Başkan Zeybekçi, tarlasının ticari alan olacağı o gün, tüm gurupları tek tek gezerek yardım ve destek istemiştir” iddiasında da bulundu.



İTİRAZ ETTİM



O tarihte 2007/175 karar numarası ve 12 ret oyuna karşın 25 oy ile kabul edilen kararın belgesini de açıklayan Yarımca, 1/25000’lik plana itiraz ederek dilekçe verdiğini ancak iki defa dilekçe vermesine karşın uzun süre yanıt bile alamadığını ileri sürdü. Dilekçesine ancak 6 Mart 2008 tarihinde yanıt verildiğini de anlatan Yarımca; “dilekçeme verilen yanıtta da görüldüğü üzere, Başkan Zeybekçi’ye ait arsa yıllarca yeşil alan ve tarla olarak görülmesine karşılık, bu karar ile yeşil alandan çıkartılan bu arsanın, ticari alan (gelişme 2. ve 3. derece iş merkezi) ilan edilmiştir. Zeybekçi kentin her yerini yeşil alan ilan edip, vatandaşın arsasını istimlak ediyor. Ama kendi arsasını ticari alana alıp, büyük bir rant elde ediyor” dedi.



MAHKEMELİK OLDULAR



Yarımca, bu iddiaları ilk dile getirdiği tarihte Başkan Zeybekçi’nin iddiaları ret ederek, kendisine hakaret ettiğini de belirterek, “Şimdi belgeleri ile ortaya koyduğum gibi iddialarım doğrudur. Ben de kendisini bana hakaret ettiği için dava ettim. 50 bin YTL’lik manevi tazminat davası açtım. Mahkemede de kendisini mahkum ettireceğim” dedi. İsmail Yarımca, Başkan Zeybekçi hakkında başka iddiaları da olduğunu belirterek, “Hepsi belgeli ve somuttur. Bunları da tek tek açıklayacağım. Denizli de bir çok kişinin bildiği bu yolsuzlukların hesabını verecektir” dedi.



BAŞKANIN YANITI



Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi’ye hakkında ortaya atılan bu iddiaları sorduk. Zeybekçi, söz konusu arsanın şahsına değil şirketine ait olduğunu belirterek, şu anda yeşil alanda olmadığını ve karayolları hizmet alanı olarak kullanıldığını da belirtti. Başkan Zeybekçi iddiaları karşılık şu yanıtı verdi:



“Bu arsa bizim şirkete ait. Bu iddialara cevap bile vermiyorum, vermek istemiyorum. Benim şirketimin bir çok yerde arsası var. Ben belediye başkanı olunca şirketlerimden ayrıldım. Şirketteyken 360 bin dolara aldığımız bir arsaydı. 21 dönem bir arsa, sanıyorum. Plansız bir alan ve İzmir yolu üzerinde. 1995 yılında aldım. Ben 2004’te belediye başkanı oldum.



Bu zavallı arkadaş AK Parti’ye giriş niyetlerini karşılayamadığı için AK Parti’den ayrıldı ve bizi mesnetsiz iddialarla yıpratmaya çalıştı. Burası yeşil alan değildi. Benim plan içindeki tek yerim burası. 1/25 000 de yeşil alan oldu. ‘Yeşil alan olarak kalsın’ dedim. O bölgede tarlası olan yüzlerce vatandaş geldi, ‘sen kendini siyaseten korumak için böyle yapabilirsin ama bizim hakkımızı çiğneme, mağdur etme’ dediler. Mahkeme 1/25 000 i iptal etti. Bizim alan da bu alan içinde kaldı. Ticari alan olarak kullanmıyoruz. Bu arsa karayolları hizmet bölgesi olarak kaldı.”



ANAMIZDAN EMDİĞİM SÜT



“Ben zengin bir adamım. Denizli vergi rekortmeniyim. Benim paraya pula ihtiyacım yok. Belediye başkanlığından bir kuruş maaş almadım. Kendi masraflarımı kendim karşılıyorum. Ben çoluğumun çocuğumun rızkını harcıyorum. Siyaset böyle olmamalı. Sadece siyasetle hizmet edilmeli. Siyasete girenlerin anasından emdiği burnundan gelmemeli. Bu arkadaş bizden bazı taleplerde bulundu. Karşılamadığımız için bu gün bu suçlamaları yapıyor. Bu tür insanlar siyaseti kirletiyor. Sırf bu tür adamlar nedeniyle siyaseti bırakacağım. Bu arkadaş tüm partilerde siyaset yapmış gelmiş. Bu işi meslek haline getirmiş. Ben başkan olduktan sonra mal varlığım artmadı aksine azaldı.



BAŞBAKANLA DOSTLUĞU



Zeybekçi, Yarımca’nın; ‘Başbakanın arkadaşı, çok yakınlar’ şeklinde iddialarda bulunduğunu ve birlikte iş ortaklığı yaptıklarına ilişkin iddialar ortaya attığını da hatırlatarak; “Evet başbakanımla bir muhabbetimiz vardır. Saygı ve sevgi ölçüsünde. Ama onun iddia ettiği gibi hanlar hamamlar almadık ortak. Bu çok ayıp bir iddia” diye konuştu. (İnternethaber)



