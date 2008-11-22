Erdoğan’a ‘7 günah’ yazıtı

Resmi ziyaret için Hindistan’a giden Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Mahatma Gandhi’nin yakıldığı alan olan Raj Ghat Meydanı’nı ziyaret etti. Erdoğan çiftine burada Gandhi’nin Hristiyanlığın 7 ölümcül günahına karşılık yazdığı 7 ölümcül sosyal günahların bir kopyası verildi



Başbakan Erdoğan’ın Türk-Hint İş Forumu için gittiği Hindistan gezisi renkli görüntülere sahne oluyor. Erdoğan çiftini, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Manmohan Singh resmi törenle karşıladı. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, kendilerine tahsis edilen makam aracıyla törenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelişlerinde, yöresel kıyafet giymiş atlı askerler eşlik etti.



İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Daha sonra, Erdoğan ve Singh basına görüntü verdi. Bu arada Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye’nin Hindistan ile derin tarihi bağlarının bulunduğunu söyledi ve, “Hindistan’la aramızda siyasi bir sorun yok. Özellikle son beş yılda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, bir çok alandaki gelişmeleri bu ziyaretle çok daha üst düzeye tırmandırmanın gayreti içerisindeyiz” dedi. Erdoğan, ziyareti sırasında terör konusunu da görüşeceklerini de ekledi.



Erdoğan, kabulden önce de Hindistan’ın eski liderlerinden Mahatma Gandhi’nin törenle yakıldığı alan olan Raj Ghat Meydanı’nı eşi Emine Erdoğan ile ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada Hint geleneklerine uygun olarak çiçek atarak, alandaki özel defteri imzaladı. Burada Erdoğan’a Gandhi’nin yaşam felsefesi olarak gösterdiği ve Hristiyanlığın 7 ölümcül günahına karşılık yazdığı 7 ölümcül sosyal günahın bir kopyası verildi.



Satyagraha felsefesi



1869-1948 yılları arasında yaşayan Mahatma Gandhi, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani liderliğini yaptı. Kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direnişle ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsü olan Gandi, bu felsefe ile Hindistan’ı bağımsızlığına kavuşturdu ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı oldu. Kendisi de bir Hindu olan Gandi, 30 Ocak 1948’de aşırı milliyetçi bir Hindu tarafından suikasta kurban gitti.



İşte sosyal günahlar:



* İlkesiz siyaset



* Emeksiz zenginlik



* Vicdansız haz



* Niteliksiz bilgi



* Ahlaksız ticaret



* İnsaniyetsiz bilim



* Özverisiz ibadet



‘Gandhi’nin büstü hediye edildi



Başbakan Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın ruhani lideri Mahatma Gandhi’nin törenle yakıldığı alan olan Raj Ghat meydanını eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada Hint geleneklerine uygun olarak çiçek atarak, alandaki özel defteri imzaladı. Erdoğan çiftine daha sonra Gandhi’nin büstü hediye edildi.



Türbanlı Başbakan!



Erdoğan çiftinin Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ve eşi ile parlamento binasının önünde çektirdiği aile fotoğrafı enteresan bir tezatlığa sahne oldu. Emine Hanım ile Başbakan Singh türbanlıydı. Singh’in eşi ise türbansız. Zira Hindistan’da ’Sih’ inancına göre erkekler başlarını örtüyor. Örtüye de türban deniyor. Hindistan’ın başbakanlığına 2004 yılında gelen Manmohan Singh, ülkenin 17’nci Başbakanı. Aslen ekonomist olan 76 yaşındaki Singh, aynı zamanda ülkenin Sih inancını taşıyan ilk başbakanı. 1 milyar 150 milyon insanın yaşadığı Hindistan’ın yüzde 80’i Hinduizme inanıyor. 138 milyon Müslüman’ın yaşadığı ülkede, Sih’lerin sayısı ise 19 milyon. 15’inci yüzyılda Nanak adlı Guru (din bilgini) tarafından başlatılan ve tek tanrılı bir din olana Sihizm’e göre kadınlar ve erkekler her zaman başlarını örtmek zorunda. Aynı zamanda bir statü ve zenginlik sembolü olarak da görülen türban dinin başlıca gereklerinden. Başta İngiltere ve ABD olmak üzere Batı ülkelerinde yaşayan Sih’ler, kamuya açık yerlerde türban takmak isteyince bu ülkelerde büyük tartışmalar çıkmıştı. Fransa’da okullara erkek Sih’ler türbanla giremiyor. Ancak İngiltere’de türbanlarıyla kamu kuruluşlarında çalışabiliyorlar.





