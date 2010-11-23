-ERDOĞAN'A "LİDERLİK ÖNGÖRÜ" ÖDÜLÜ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin davetlisi olarak resmi bir ziyarette bulunmak üzere yarın Lübnan'a gidecek. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Lübnan ziyaretine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Erdoğan'ın, Hariri'nin davetlisi olarak 24-25 Kasımda Lübnan'a ziyarette bulunacağı belirtilerek, Başbakan Erdoğan'ın Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Sleiman, Lübnan Milli Meclisi Başkanı Nabih Berri ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geleceği, ayrıca Lübnan'ın önde gelen diğer bazı siyasi şahsiyetleriyle de görüşmelerde bulunacağı kaydedildi. Ziyaret sırasında Arap Bankalar Birliğinin Yıllık Konferansı kapsamında düzenlenecek bir törenle Başbakan Erdoğan'a Liderlik Öngörü Ödülü takdim edileceği belirtilen açıklamada, ziyarette Türkiye ile Lübnan Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturulmasına ilişkin Ortak Siyasi Bildirge'nin imzalanmasının öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, UNIFIL bünyesinde görev yapan Türk birliğini ziyaret edeceği ve Türkiye tarafından Sayda'da inşa ettirilen Travma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Akkar bölgesindeki Aydamun köyünde yaptırılan okulun açılışlarını yapacağı kaydedildi.