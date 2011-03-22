-ERDOĞAN'A "EN BAŞARILI LİDER" ÖDÜLÜ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - İmedya İnteraktif Medya Yayıncılık A.Ş tarafından düzenlenen anket sonucunda başarılı bulunan kişi ve kuruluşlara ödülleri törenle verildi. Rixos Otel'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen ''İmedya Ekonominin Yıldızları'' ödül törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanları ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve çok sayıda iş adamı ile davetliler katıldı. Ödül töreni öncesinde Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle davetlilere mini konser verdi. ''2010 yılının en başarılı lideri'' seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a plaketini, İmedya İnteraktif Yayıncılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Münci İnci verdi. Geçen yılın ''en başarılı bakanları'' ödülüne de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım layık görüldü. ''2010 yılının en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı'' ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş seçildi. 2010 yılının ''En başarılı bankaları'' ödülünü de Garanti Bankası ve Halkbank aldı. ''En başarılı iş adamları'' ödülleri Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'ye verildi. ''Onur ödülü'' de sanatçı Orhan Gencebay'a verildi. Gencebay, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Gencebay, ''Gelin birlik olalım'' şarkısının şu dizeleriyle sözlerine son verdi: ''Gelin birlik olalım, vazgeçin öç almaktan, nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize, intikam eşkıyası sevgiyle gelir dize, yedi düvel önünden kim kurtardı bu yurdu, Mehmetçik değil miydi Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü, hangimizin ecdadı feda olmadı yurda, hangi bahçeden bir gül solmadı bu uğurda, asırlardır dinmedi bir bölücü ninnisi, aynı dinden değil mi Alevisi Sünnisi, bin kere lanet olsun Yezid denen deliye, muhabbetle bağlıyız Muhammed'e Ali'ye, geçin o sınıfları geçin kardeşim, geçin, barışta buluşalım mutlu Türkiye için, düşman sevindirmenin ne alemi var şimdi, milletçe kenetlenip sarılmamız kar şimdi.'' -DİĞER ÖDÜLLER- Diğer dallarda ödüle layık görülenler şöyle: ''En başarılı şirketler: Türk Hava Yolları, Vodafone En başarılı televizyonlar: Habertürk, CNBC-E En başarılı gazeteler: Sabah, Hürriyet, Zaman En başarılı tartışma programı: Demokrasi Arşivi/Ali Bayramoğlu/Kanal 24 En başarılı magazin köşe yazarı: Yüksel Aytuğ-Sabah En başarılı dizi yıldızı: Özgü Namal-Hanımın Çiftliği En başarılı müzik yıldızları: Mustafa Ceceli, Enbe Orkestrası, Sertab Erener, Sıla.''