-ERDOĞAN'A 32 KİLOLUK KARPUZ HEDİYE EDİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 03.10.2010 - Diyarbakır'da bir üretici Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 32 kilo ağırlığında Diyarbakır karpuz hediye etti. İstasyon Meydanı'ndaki mitingin ardından Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret eden Başbakan Erdoğan'a burada Bismil'den gelen üretici Adil Aydın tarafından üzerinde ''Evet'' yazılı 32 kilo ağırlığında Diyarbakır karpuzu hediye etti. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra iftar için yaya olarak Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü misafirhanesine geçti.