Erdoğan'a 28 Şubat ve 27 Nisan'la ilgili 10 başlıkta 25 sayfalık soru

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bilgisine başvuracak Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 10 başlık ve 25 sayfadan oluşan soruları bugün gönderecek.



Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 8 aylık mesaisinin dinleme bölümünü tamamladı. Son olarak Başbakan Erdoğan'ın tanıklığına başvuruyor. Komisyon, Başbakan için hazırlanan soruları bugün yazılı olarak iletilecek.

8 ayda 154 ismi dinleyen komisyon, rapor yazımına başladı ancak son olarak Türkiye'nin iki kritik dönemine ilişkin olarak önemli bir ismin daha tanıklığına başvurma kararı aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Komisyon'a, 28 Şubat ve 27 Nisan süreçleriyle ilgili bildiklerini aktaracak.

Başbakan, yoğun programı nedeniyle soruları yazılı olarak yanıtlayacak. Sorular bugün, "gizli" mühürlü bir zarf ve özel kurye ile Başbakanlık'a gönderilecek.

Başbakan'ın yanıtlarının ise 21 Kasım'a kadar Komisyon'a ulaşması bekleniyor.

Başbakan'a soruların yazım süreci devam diyor ancak 10 başlıkta sorular yöneltileceği öğrenildi. İşte o başlıklar:

1. Dünyada ve Türkiye'de milli güvenlik kavramının ortaya çıkışı.

2. 28 Şubat öncesi siyasi durum analizi. Siyasi durum nasıldı? 28 Şubat sürecine getiren Türkiye'yi nelerdi?

3. Refah-Yol hükümeti dönemi. O hükümet döneminin analizine dair sorular gelecek.

4. 28 Şubat sürecinde medyanın rolü. Bu role ilişkinde komisyon pek çok dinlemeye pek çok kişinin dinlenmesine başvurmuştu.

5. 28 Şubat toplantısı öncesi ve süreci. O toplantıda neler vardı, o toplantı süreci nasıl işledi?

6. 28 Şubat MGK kararlarının uygulamaları. Hala tartışmalı bir konu acaba o kararların altına dönemin Başbakan'ı Erbakan imza atı mı atmadı mı? tartışılıyordu.

7. 28 Şubat sürecinin hukuksal ve yargısal boyutu. Pek çok brifingin yapıldığını biliyoruz o dönemde buna ilişkin bilgilerini de paylaşacak başbakan Erdoğan.

8. 28 Şubat sürecinin devlet ve toplum üzerine yansımaları. Sokakta karşılığını nasıl buldu?, nasıl yankılandı?

9. 27 Nisan e-bildirisi hakkında. 27 Nisan bildirisi süreci ve sonrası sorulacak.

10. 28 Şubat sürecinin ekonomik etki analizi.

Soruların başlıkları 25 sayfa tutuyor. Gelecek soru adetine göre Başbakan'ın cevap verme süreci uzayacak ya da kısalacak.