-ERDOĞAN: "BAY KEMAL ANAMIZI AĞLATTIN, ANAMIZI" ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bay Kemal bize bu faturaları ödetti. Şimdi ne diyor, 'Her aileye 600 lira vereceğim' diyor. Anamızı ağlattın, anamızı'' dedi. Erdoğan, Siteler Karacakaya caddesinde partisince düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmasına, ''Burası Siteler, burada çırak da var kalfa da var usta da var. Burada konuşmak kolay değil, her yiğidin karı değil'' diyerek başlayan Erdoğan, önce çıraklık, kalfalık yapmak gerektiğini, çıraklığı, kalfalığı atlattıklarını, şimdi ustalık dönemine girdiklerini söyledi. Sıkıntılarını bildikleri Siteler'i, farklı projelerle sıçratmak istediklerini söyleyen Erdoğan, burayı Kalkınma Ajansı aracılığıyla özellikle tasarım projelerinin yapılacağı bir merkez haline getirmeyi, ayrıca devasa bir showroom kurmayı planladıklarını anlattı. Türkiye'de liselerin yüzde 70'inin düz, yüzde 30'unun meslek liseleri olduğunu belirten Erdoğan, artık meslek liselerine önem vermeye başladıklarını, meslek liselerini yüzde 60-65'e çıkaracaklarını, düz lise oranını da yüzde 30'a düşüreceklerini kaydetti. Siteler gibi bölgelere meslek lisesi inşa etmeyi amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, bu okullarda hem teori hem de pratik yapılmasının sağlanacağını, öğrencilerin staj yaparken para da kazanabileceklerini ifade etti. Bunun en güzel uygulamasını Çin'de gördüğünü anlatan Erdoğan, dünyanın meşhur markalarının fabrikalarının yanına meslek liselerini de kurduklarını, aynı uygulamanın Siteler'de de yapılabileceğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''İstihdam, istihdam deniyor. İşte buyurun size istihdam'' dedi. Yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceklerini söylediklerini anımsatan Erdoğan, eğitim konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Sağlıkta da hastane ayrımını kaldırdıklarını, herkesin istediği hastaneye gidebildiğini belirten Erdoğan, ''Bay Kemal bize az mı çektirdi. 8 yıl SSK'nın müdürlüğü yaptı, hastane kuyruklarında az mı bekledik? Doktor bey muayenehaneye çağırır, muayenehaneye de para öderdik'' ifadesini kullandı. Ankara Etlik'te dev bir şehir hastanesi kuracaklarını, projelerin, ihalenin hazır olduğunu, seçimden sonra dozerlerin çalışmaya başlayacağını kaydeden Erdoğan, ''Artık dışarda sedye üzerinde hastam taşınmayacak. En ileri teknoloji, Amerika'da ne varsa Etlik'teki şehir hastanesinde de o olacak'' diye konuştu. Öncelikle 16 büyükşehirde bu hastaneleri yapacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Benim vatandaşım şunu söylemeli, 'Benim devletim beni unutmuyor, benimle beraber.' Hani Kanuni diyor ya 'Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yani bir sağlıklı nefese devleti feda eden anlayış. Ama Bay Kemal bize bu faturaları ödetti. Şimdi ne diyor, 'Her aileye 600 lira vereceğim' diyor. Anamızı ağlattın, anamızı. Onun bir belediye başkanı da Antalya'da var. Aman yarabbim ne sözler vermiş. Diyor ki 'herkese süt'. 10 bin, 15 bin neyse işsize iş. Şimdi genel başkanı da diyor ya, 1 milyona iş. Bunlar hep böyle kuru sıkı atıyorlar. Çünkü akıl hocaları aynı yer. 'AK Parti ne veriyorsa 5 veririm, 2 anahtar...' Mantık hep aynı mantık. Biz ne aldatan ne aldanan olacağız. Ne söz verdiysek onları yerine getirdik. Biz 2 anahtar demiyoruz ama 500 bin konut dedik. 490 bin konut bitti, 360 binini sahiplerine teslim ettik. Biz söz veririz yaparız.'' Geçen yıl Türkiye'de satılan otomobil sayısının 510 bin olduğunu belirten Erdoğan, ''Hamd olsun bugünleri gördük, şimdi iki de bir Bay Kemal diyor ki 'Yoksulluk miktarı 12 milyon 750 bin'. Bay Kemal, bunu söylüyorsun, iyi güzel de acaba 8.5 yıl önce bu rakam neydi? Onu da söylesene. 19 milyondan 12 milyon 750 bine geldi. Bunu söylemiyor'' dedi. -''BEN BIRAKIRIM, SEN BIRAKABİLİR MİSİN?''- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim afişinde ''asgari ücretin 825 lira'' olacağının yazılı olduğunu gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Sayın Bahçeli bu şekilde rakam açıklamayı bırak. Biz senden devraldığımız hükümette asgari ücret 184 liraydı. Sayın Bahçeli şu anda da 630 lira. Hadi al otur masaya rakamlar ortada. Senin 184 liranla kaç kilo ekmek, yumurta, ayçiçek yağı, ne kadar toz şeker alınıyordu, bugün ne kadar alınıyor? Eğer bizim iktidarımızda daha az alınıyorsa ben bu işi bırakırım, sen bırakabilir misin? Bu kadar açık konuşuyorum, bırakırım, yapmam bu işi, yapmam. Sen bize 23,5 milyar dolar IMF'ye borç bıraktın, biz ödedik. Şu anda borcumuz 5 milyar dolar. O borçlandı, biz ödedik. Sayın Bahçeli hesap bilmez misin sen? Ben senin çok iyi hesap bildiğini biliyorum, ne diyorsun 2009. Ortadan iki sıfır at 29. 2009, ortadan iki sıfır at, 2 ile 9'u topla 11. Ondan sonra topluyorsun 40 diyorsun. Bu cebir hesabı mıdır, matematik midir anlamadım. Bir de bu hesabı yap, Merkez Bankasının kasasında ne bıraktın 27,5 milyar dolar. Yarısından fazlası işçi döviziydi. Şimdi ne var biliyor musun o kasada? 95 milyar dolar. Kim milliyetçi? İşte ortada, sen borçlandın, biz temizliyoruz şimdi. 21 bankayı batırdın be. Ne kadar da bazen ciddi ciddi konuşuyor, anlamak mümkün değil. Nasıl bunları söylüyorlar, ayakta yalan söylenir mi? Bunlar söyler. Halep oradaysa arşın burada. 21 banka sizin döneminizde batmadı mı? 40 milyar doları siz bu millete ödetmediniz mi?'' Evlenen fakir gençlere destek olacaklarını da ifade eden Erdoğan, ''Mobilyacılarla da anlaşacağız. Fakir fukaraya evlenme noktasında desteğimiz olacak. 50 metre karelik daireler vereceğiz. Butik daire dedikleri şekilde daireler vereceğiz. Peşinat yok, ayda 100 lira taksit, 20 yıl vade. Faiz de yok. Bu dairenin içine mobilyasını da koyacağız, beyaz eşyasını da koyacağız. Evlenen gençlere ha. İstiyoruz ki ailelerimizi güçlü hale getirelim. İmkanı arttı, satsın daha büyük daireye geçsin. İşsizlere iş imkanı da sağlayacağız'' diye konuştu. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesince başlatılan; ancak bitirmekte sıkıntıya düştüğü bütün raylı sistemleri, metroyu Ulaştırma Bakanlığı olarak üstlendiklerini ve anlaşmaları yaptıklarını hatırlatarak, ''İnşallah süratle Ulaştırma Bakanlığı olarak bu projelerimizi 2 yıl civarında tamamlamayı hedefliyoruz. Yoğun bir şekilde bunun çalışmasının yapacağız ve seçim sonrası bu çalışmayla beraber bu projeler inşallah sona erecek. Böylece toplu taşımada Ankara yeni bir imkana, yeni bir zenginliğe kavuşmuş olacak'' ifadesini kullandı. Aynı çalışmayı İzmir'de yaptıklarını anımsatan Başbakan Erdoğan, İzmir Belediyesinin 'ben bunu başaramıyorum' dediğini anlatarak, ''Ulaştırma Bakanlığı ile Egeray orada birleştik ve onların raylı sistemini orada biz tamamladık. Hala da yapmaya devam ediyoruz'' dedi. Vatandaşlara ''27 günümüz var. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?'' diye soran Erdoğan, ''Çünkü yeni bir anayasayla yürüyeceğiz. Yine demokrasi diyeceğiz, temel hak ve özgürlükler diyeceğiz ve bu ülkede inşallah teröre karşı bir olacağız, beraber olacağız iri olacağız, diri olacağız, ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere prim vermeyeceğiz'' diye konuştu. Erdoğan, daha sonra sitelerdeki esnafı ziyaret etti. Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlardan bazılarında ''Kıymetini ustalar bilir'', ''Güzel Türkiye'm mobilyada Siteler'de ustasına, siyasette AK Parti ustasına güvenir'' yazılı pankartlar dikkati çekti.