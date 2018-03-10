Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 213 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nı da değerlendirdiği konuşmasında, etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısının 3 bin 213 olduğunu açıkladı.

Erdoğan, partisinin Mersin İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman güvenlik güçlerimizin, ÖSO mensubu üyesi kardeşlerimizin her biri gösterdikleri cesaretle adeta analarından aldığı sütü helal ettirmek için yarışıyorlar. Son aldığım rakamı açıklıyorum. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor. İnşallah Afrin’e girdik, giriyoruz. Kahramanlarımız bu teröristlere saklandıkları dağı dar etmişler, hendekleri mezar etmişlerdi. 2 bin kilometrekarelik alan. Şu an 140 bin kişi oraya geri döndü. Bu süreç bitince orada yaşayan kardeşlerimiz topraklarına geri dönecek."