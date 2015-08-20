Erdoğan: Camilerimiz elden gidiyor, camilerimizden silahlar çıkıyor!

Müftülerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Taş gönüllerden zehirler saçılmaktadır. Allah ve peygamber sevgisi olan hiç kimse Müslüman kardeşine zulüm etmemelidir. Zaman zaman ben de sert olabiliyorum ama ciğerler yanınca o raddeye getiriyorlar" dedi.

Erdoğan, "Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan kardeşlerime çok büyük sorumluluklar düşüyor. Şimdi camilerimizden silahlar çıkıyor, camilerimiz elden gidiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde müftülere hitap etti.

Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Din adamlarına sadece ‘ölü yıkayıcı’ gözüyle bakıldı. İmam Hatip döneminde hocalarımız bize ‘Ne yaptınız yahu? Siz de ölü mü yıkayacaksınız?” diyordu. Mevlam bizleri buralara tahsis etti. Televizyonlarda, dizilerde kötü imaj yüklendi ve olumsuz algı oluşturuldu. Hâlâ da devam ediyor.

O dönemin lideri olan şahıs ‘ölü yıkayıcısı kurları açılmasını istiyorum’ dedi. Hamdolsun o sıkıntılı günler geride kaldı. Yeterli mi, bence değil. İmam Hatip daha nitelikli olması lazım. İlahiyat Fakültesi’nden çok daha nitelikli gençlerin yetişmesi lazım.

Türkiye’nin bu yeni döneminde din adamlarımızın da sorumluluk alanı genişlemiştir. Sizlerden çok daha fazla gayret bekliyorum.

Merhamet adeta İslam aleminden çekildi. Kardeşin kardeşe kinle baktığı günlerdeyiz.

'Müslüman kardeşine zulmetmemelidir'

Müslümanım diyen Müslümanı öldürüyor. O bakımdan ilim İslam dünyasından kaçmış, yerini cehalete bırakmıştır. Biz cehaleti okuma-yazma bilmemek olarak tanımlarsak en büyük cehaleti göstermiş oluruz. Cehalet, Hak'ı tanımamak.

Taş gönüllerden zehirler saçılmaktadır. Allah ve peygamber sevgisi olan hiç kimse Müslüman kardeşine zulüm etmemelidir.

Zaman zaman ben de sert olabiliyorum ama ciğerler yanınca o raddeye getiriyorlar

Allah’ın evinden gönüllerini uzaklaştıranlar kendilerine farklı kıbleler buluyorlar. Bu kaos içerisinde bir huzur ve güven adası durumunda bulunsa da Türkiye de etkilendi.

Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan kardeşlerime çok büyük sorumluluklar düşüyor. Şimdi camilerimizden silahlar çıkıyor, camilerimiz elden gidiyor.

İslam aleminin gözü Türkiye’nin üzerindedir. Müslümanların umudu Türkiye’dir, sizlersiniz.

Hiç şüphesiz din Allah’ındır. Biz ona layık olmaya çalışmakla mükellefiz.

AA: Camide mühimmat

ve örgütsel döküman bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi camilerimizden silahlar çıkıyor, camilerimiz elden gidiyor" sözlerinden üç gün önce (16 Ağustos 2015) Anadolu Ajansı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir camide çok sayıda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğine ilişkin bir haber servis etmişti.

Anadolu Ajansı'nda "Terör örgütü camiyi 'üs' yapmış" başlığıyla yayınlanan haber şöyle:

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından örgüt merkezi gibi kullanıldığı belirlenen camide çok sayı mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Abdulkadir Paşa ve Fırat Mahallesi’nde terör örgütü mensuplarınca açılan hendeklerin kapatılması sırasında hendeğe yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 polisin yaralandığı patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, Abdulkadir Paşa Mahallesi’ndeki Hacı Şemsettin Yusma Camisi’nin teröristlerce mühimmat deposu olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Cami içi ve çevresinde yapılan incelemede, üstü seccade ile örtülü çok sayıda roketatar, uzun namlulu silah, bu silahlara ait mermi, molotofkokteyli ve örgütsel doküman ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde de söz konusu mahallelere yönelik operasyonda, 250 kilo A4 patlayıcı, 2 roketatar, 3 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, tabanca, pompalı tüfek, bomba süsü verilmiş paket, 35 molotofkokteyli ve bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve kıyafetler ele geçirilmiş, 14 kişi de gözaltına alınmıştı.