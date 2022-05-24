Erdoğan, "Zahmet etmesinler" demişti; Helsinki, Finlandiya ve İsveç delegasyonlarının, yarın Ankara'ya gideceğini duyurdu

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliklerine muhalefetini konuşmak için Ankara'ya çarşamba günü Finlandiya ve İsveç delegasyonları gönderileceğini açıkladı.

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda salı günü açıklamalarda bulunan Haavisto, "Hem biz, hem de İsveç delegasyonlarımızı Ankara'ya gönderiyoruz. Bu yarın gerçekleşecek. Yani diyalog devam ediyor" dedi.

Haavisto, "Terörizm gibi bazı konuların Türkiye'nin güvenlik endişesiyle ilgili olduğunu anlıyoruz. Bence bu sorunlar çözülebilir" diye konuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı, "Ortada direkt olarak Finlandiya ve İsveç'le ilgili değil, başka NATO üyeleriyle bağlantılı sorunlar da olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta iki kuzey ülkesinin potansiyel ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz" demişti

Erdoğan, cumartesi günü iki ülkenin de liderleriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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Erdoğan ve Çavuşoğlu ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin geçen haftaki grup toplantısında Türkiye'nin bu ülkelerdeki 'terör örgütü varlığı' nedeniyle üyeliklerini desteklemeyeceklerini yineledi. Erdoğan konuşmasında, "İsveç'ten 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz' dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz... Bir güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'Evet' diyemeyiz."

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda daha önce, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta, "Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık.” değerlendirmesini yaptı.