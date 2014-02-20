Erdoğan: Yüzde 38.8'in üzerindeki her oy başarıdır

Dün Ankara'da yerel seçim startını veren Başbakan Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında ‘2009’daki oyumuz yüzde 38.8. Bunun üzerindeki her oy başarıdır. Uluslararası güçler oyumuza göre pozisyon alacak’ dediği öne sürüldü.

Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre Başbakan Erdoğan, dün önce partisinin milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında, bir araya geldi, ardından da partisinin seçim beyannamesini açıkladı. 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını belirten başbakan “2009’daki oyumuz yüzde 38.8. Bunun üzerinde aldığımız her oy başarıdır” dedi.

Erdoğan, Meclis’in seçimler nedeniyle tatile girmesinden önce milletvekilleriyle gruplar halinde istişare toplantısı yapma kararı aldı. Bu kapsamdaki ilk toplantı dün AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 17 Aralık operasyonu sonrası istifa eden eski AB Bakanı Egemen Bağış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın da hazır bulunduğu toplantıya 103 milletvekili katıldı.