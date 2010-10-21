-ERDOĞAN, YUNANİSTAN'A GİTTİ ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 19.00'da Yunanistan'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da Yunanistan'a gitti. Bu arada Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, uğurlamanın ardından, gazetecilerin tek tip askerlikle ilgili bugün Erdoğan'a verilen brifinge ilişkin sorusu üzerine, ''Hiçbir açıklama yapmam. Öyle olsaydı, zaten sözlü yapardım'' dedi.