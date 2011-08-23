-Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya geldi KONYA (A.A) - 23.08.2011 - Adem Kadam - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya arasında ilk seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 19.08'de Konya'ya geldi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok sayıda davetli ve gazeteci de Konya'ya geldi. Başbakan Erdoğan, geliş yolunda bir süre YHT'yi kullandı. YHT'nin Ankara-Konya seferi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yolculukta, YHT'nin hızı zaman zaman saatte 255 kilometreye kadar ulaştı. Erdoğan, Konya'daki iftarın ardından hattın açılışı törenine katılacak.