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BBC Türkçe

Erdoğan: YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumun iptali başvurularını reddetmesine yönelik YSK kararının kesin olduğunu, kararla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulamayacağını söyledi.

20 Nisan 2017 21:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumun iptaline yönelik başvuruları reddetmesi ile ilgili olarak "YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, iptal kararının Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de taşınamayacağını, konunun iki mahkemenin de yetki alanında olmadığını söyledi.

Bekir Bozdağ da benzer bir açıklama yapmış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise referandumla ilgili itirazlarını AYM ve AİHM'e taşıyacağını açıklamıştı.

Cumrhubaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs'ta görüşeceklerini de açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi öncesi görüşeceklerini söylemişti.

Trump referandum ardından Suriye gündemiyle Erdoğan'ı aramış, telefon görüşmesinde referandum sonucundan ötürü Erdoğan'ı tebrik etmişti.

açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı

Referandumun ardından ABD'den gelen ilk açıklamalarda Washington'un bir değerlendirmede bulunmadan önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin değerlendirmesinin bekleneceği belirtilmişti.

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