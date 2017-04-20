Erdoğan: YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumun iptaline yönelik başvuruları reddetmesi ile ilgili olarak "YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, iptal kararının Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de taşınamayacağını, konunun iki mahkemenin de yetki alanında olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise referandumla ilgili itirazlarını AYM ve AİHM'e taşıyacağını açıklamıştı.

Cumrhubaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs'ta görüşeceklerini de açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi öncesi görüşeceklerini söylemişti.

Trump referandum ardından Suriye gündemiyle Erdoğan'ı aramış, telefon görüşmesinde referandum sonucundan ötürü Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Referandumun ardından ABD'den gelen ilk açıklamalarda Washington'un bir değerlendirmede bulunmadan önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin değerlendirmesinin bekleneceği belirtilmişti.