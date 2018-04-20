"Erdoğan, 'yoruldum, yapamıyorum' diye bağırıyor"

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran 2018'e çekilmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Bilinç düzeyinde farkında olmasa da, o ekran­daki görüntüsüyle bizlere bağırıyor; 'Yoruldum, yapamıyorum'. Sahiden Erdoğan'ın ruh hali görülmü­yor mu?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Yalçın, "Erdoğan’ın sancısı" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2018) yazısında şu ifadelere yer verdi:

Erken seçim ekonomik sorunları ortadan kaldırmaz/görünmez yapmaz ki; aksine büyütür. Bakınız, 1 yıl 5 ay önceye alınmış baskın seçimden bahse­diyoruz.

Erdoğan televizyon ekranın­dan bağırıyor:

– “Kurtarın bu yükten beni!”

– “Kalmam sistemde kalıcı hasarlar meydana getirecek!”

Erdoğan “görün artık” diyor…

Daha ne desin? Seçimi 1 yıl 5 ay önceye alma sının asıl sebebi işte sadece bu: Artık kurtulmak istiyor.

Bir cumhurbaşkanı/ 15 yıldır ülkenin tek adamı, yapamadı­ğını başka türlü nasıl ifade etsin? Çoğu kişi için hayal kırık­lığı yaratan bir durum.Yapama­dılar, yönetemediler. Ve şimdi kurtulmak istiyorlar! Hepsi bu. Sonuçta: Operasyonla ben taştan-san­cıdan kurtuldum. Umarım 24 Haziran'da Türkiye de kurtulur. Yoksa o taş, sistemde tarifi zor büyük sancılar meydana getirecek.