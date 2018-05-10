"Erdoğan yorgun, bıkkın, gergin; Türkiye heyecanlı ama o değil"

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak gözlemlerini aktardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmiş seçimlerde olduğu kadar heyecanlı olmadığını ileri süren Yalçın, "Erdoğan yorgun. Erdoğan bıkkın. Erdoğan gergin. Ve artık Erdoğan çok sıkıcı" ifadesini kullandı.

"Nerede o mitinglerde 'Eyy' diye esip gürleyen heyecanlı Erdoğan" diyen Yalçın, "Bu Erdoğan’ın heyecanı-meycanı yok" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Nerde o mitinglerde meydan okuyan cesur Erdoğan? Nerde o mitinglerde iddialı hedefler dile getiren umut aşılayan Erdoğan. Artık deniz bitti. Çünkü; Erdoğan'ın 'şifresi' kırıldı. Şifre, Türkçe'ye Fransız­ca'dan geldi; 'chiffer', ra­kamlaştırmak.

Fransızca'ya ise Arapça'dan geçti; 'sıfr', bildiğimiz sıfır!

Simon Lehna Sin­gh (d.1964), Hint asıllı İngi­liz fizikçi.

1999 yılında yazdığı 'The Code Book' kitabı Türk­çe'ye 'Kod Kitabı' diye çevrildi. Kitap, şifre tarihini anlatıyor. Tarih boyunca insanoğlunun yazgısını belirleyen şifre kurucuların ve şifre çözü­cülerin karşılıkla mücadelesini yazıyor. Günümüzün en yaygın kulla­nılan şifreleme yöntemleri, çok büyük sayıların çarpanla­rına ayrılmasına dayanıyor. Çünkü bunu çözmek, bilgisa­yar destekli olmasına rağmen uzun zaman alıyor. Erdoğan'ın 'şifresini' çöz­mek de uzun zaman aldı: 16 yıl! Ne zaman -döviz gibi- eko­nominin rakamsal gerçekleri ortaya çıktı; Erdoğan çözülü­verdi."