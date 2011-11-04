-Erdoğan: Yolsuzluk kalkınmanın önünde engel CANNES (A.A) - 04.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluğu ''demokratik kurumlara güven ve saygıyı yok eden bir tehdit olmanın yanında, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önünde önemli bir engel olarak gördüklerini'' söyledi. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin ''Sosyal Boyut, Yolsuzlukla Mücadele'' konulu oturumunda konuşma yaptı. Basına kapalı toplantıda konuşan Başbakan Erdoğan, küresel krizden en çok istihdamın olumsuz etkilendiğini, kriz sonrası işsizlik oranlarının birçok ülkede yüksek seviyelere ulaştığına işaret etti. Bu gelişmeyi tersine çevirmenin, gençler ve kadınlara iş imkanı sunmanın, özel ilgiye muhtaç kesimlerin iş gücü piyasasında daha fazla yer almalarını sağlamanın öncelikli alanlar olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, ''Sosyal koruma sisteminin güçlendirilmesini ve çalışma alanında temel hak ve ilkelere uyumun artırılmasını da göz önünde bulundurmalıyız'' dedi. Çalışma Bakanlarının ortaya koyduğu tavsiye kararlarının, bu alanlara yönelik politikalara önemli katkı sağlayacağını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Genç işsizliği konusunu ele almak üzere bir Görev Gücü'nün oluşturulmasından son derece memnun olduğumu belirtmek isterim. Türkiye olarak bu Görev Gücü'nün çalışmalarına katkı vermeye ve deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız.'' -Yolsuzlukla mücadele- Yolsuzlukla mücadele konusuna değinen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini ilk imzalayan ve yürürlüğe koyan ülkeler arasındadır. Yolsuzlukla mücadele konusunda taraf olduğumuz diğer uluslararası sözleşmeleri de titizlikle uyguluyoruz. Bu alanda yaptığımız reformların başarısı, uluslararası örgütler tarafından yayınlanan endeksler ve G-20 bünyesinde yürütülen çalışmalarla da teyit edilmiştir. G-20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu'nun raporunda yer alan tavsiyeleri destekliyoruz.''