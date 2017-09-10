Erdoğan 'yol' göstermiş: Proje için ODTÜ yönetimiyle görüşün!

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Mustafa Verşan Kök'ü bir araya getiren 'ODTÜ yolu zirvesi'nin perde arkasını anlattı. Topaca, “Yol düşüncemizi Sayın Cumhurbaşkanımız’a da ilettik. ‘Üniversiteyle görüşün. Görüşerek yapmakta fayda olur’ talimatı oldu” dedi.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre; yaklaşık bir ay önce başlayan görüşmelerin önceki gün ‘Ankara’nın yararına’ sonuçlandığını söyleyen Vali Topaca süreci şöyle aktardı:

"ODTÜ’den geçecek yeni yolun gerekliliği Bilkent’e yapılan 3 bin 800 yataklı Entegre Sağlık Kampüsü’yle birlikte oluştu. Birkaç ay içerisinde faaliyete geçecek. Sadece orada 10 bin kişi çalışacak. Günlük 100 bin kişi giriş çıkış yapacak. Sorunun çözümüyle ilgili yola çıktık. Yol yapılması meselesi önceden beri konuşulan, tartışılan bir konuydu.

Cumhurbaşkanı, "ODTÜ'yle görüşün" dedi

"Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a da arz ettik, ‘Üniversiteyle görüşün. Görüşerek yapmakta fayda olur’ talimatı oldu. Böyle olunca Biz de YÖK Başkanı Yekta Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök’le bir araya geldik. Önce sorun nedir, talepler nedir, ortaya koyuldu. Orta yol bulmaya çalıştık. ODTÜ kurullarında görüşüp, teklif getireceğini söyledi. Onların da bazı istekleri oldu projeyle ilgili. Özellikle tünel meselesinde ısrarlıydılar. Yol güzergahında bir miktar ağaç olan bölge de var. Bazılarının nakli gündeme gelecek. ODTÜ’nün talebi kesilenden, nakledilenden daha fazla ağacın dikilmesi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerekirse 4 kat bile dikebileceği şeklinde olumlu yaklaşım sergiledi.

Genişlik sorun oldu ama aşıldı

"İlk başta yolun genişliği meselesinde anlaşılamadı. Büyükşehir Belediyesi 50 metre diyordu. ODTÜ teknik üniversite olduğu için yol hesaplarını yaptılar. Yaklaşık 40 metre genişlik olacak şekilde uzlaşma sağlandı. Yolun geçtiği güzergah ODTÜ’nün bir arazi kaybı gibi düşünüldü. Üniversite arazisinin bitişiğine tahsis yapabileceğini söyledik. ODTÜ de onu istedi. Neticede belediye başkanımız da rektörümüz de YÖK başkanımız da herkes olumlu bir çizgi içerisinde sessiz sedasız 1 ay içerisinde olgunlaştırdık. Önceki akşam son tur görüşmemizi yaptık, protokolde ufak tefek değişiklikleri yapıp açıkladık.

"Görüşmelerde 'Yokuş Ali' yoktu"

“Sağlık Bakanlığı taşındı şimdiden trafik oluşmaya başladı. Yıl onuna hastane bitirilecek o zaman daha da artacak. Önümüz kış, şartlar ağırlaşmadan yol çalışmaları bir an önce başlar. Ankara için olmazsa olmaz, hayati bir proje. Eskişehir yolunu, Konya yolunu, tüm kenti trafiğini rahatlatacak. ODTÜ rektörümüze çok teşekkür ediyorum iyi bir pazarlıkçı ama çok da makul bir insan. Bazı insan ‘olmaz’ der, bizde Yokuş Ali derler, yokuş yapar. O tür bir şey yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız da hiç olumsuz bir tavır takınmadı, yapıcıydı. Sonraki açıklamaları da güzel. Kentin belediyesiyle Ankara’nın, Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri arasında sıkıntı olması doğru değil. Yönetimde kavgayla bir yere varmak mümkün değil. Uzlaşmak, konuşmak tarafların birbirlerine ön yargısız yaklaşması önemlidir.”

Tünel, ODTÜ yönetimi gözetiminde yapılacak

Bilkent Şehir Hastanesi trafiğini rahatlatmak için ODTÜ kampüsünden geçmesi planlanan ve Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ), karşı karşıya getiren yeni yol projesinde taraflar Ankara Valisi Ercan Topaca’nın devreye girmesiyle anlaştı.

Ankara Valiliği’nde düzenlenen imza törenine, Vali Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Türker Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar katıldı. ODTÜ ile Büyükşehir Belediyesi’nin imzaladığı protokol şu maddeleri kapsıyor:

Üst kısma zarar verilmeyecek

ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak tünelin kampüs alanının üst yüzey bölgesine zarar verilmeksizin yeraltından yapılmasına karar verildi.

ODTÜ'ye arazi tahsis edilecek

Proje kapsamında yol olarak kullanılan 36 hektarlık alan karşılığı olarak ODTÜ alanına bitişik veya en yakın bölgeden 36 hektardan az olmamak üzere alan, Ankara Valiliği’nin koordinasyonunda ODTÜ’ye tahsis edilecek.

Eymir için de işbirliğine hazırız

Başkan Melih Gökçek de anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu. Gökçek paylaşımında, “Protokol görüşmeleri karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde geçti. ODTÜ camiası ve yönetiminin Ankara halkına yaptığı jest dolayısıyla Ankara’lılar adına şükranlarımı sunuyorum. Bu başlangıcın bundan sonra Ankara, ODTÜ ve Ankara halkına yeni birlikteliklerin yolunu açacağını temenni ve umut ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ODTÜ yönetim ve camiasından gelen hertürlü işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek isterim. ODTÜ ile Eymir rekreasyon alanı konusunda ODTÜ’nün istediği tarzda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ayrıca iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Rektörden ODTÜ'lülere mesaj

ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök de yol projesiyle ilgili öğrenciler de dahil ODTÜ mensuplarına bir bilgilendirme mesajı attı. Protokolün içeriğine ilişkin detaylı bilgi veren Kök, aç kapa yöntemine ilişkin madde ile ilgili, “Üniversitemizi bir anlamda ikiye bölecek ve büyük bir oranda ağaç kaybına neden olabilecek bu girişim önlenmiş olacaktır” dedi. İncek Bulvarı Bağlantı Yolu’nun 4 gidiş 4 geliş olarak ilk plandaki gibi 50 metre değil 38 metre olarak yapılacağını kaydeden Rektör Kök, yolun açılmasının ardından üniversite sınırlarının kontrolü amacıyla da ODTÜ’nün görüşü doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yol dış sınırlarına tel çit uygulaması yapılacağını belirtti. Mustafa Verşan Kök mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Protokolle tünel yolun ODTÜ’nün istediği biçimde yapılacağı mutabakat altına alınacaktır. İncek Bağlantı Yolunda ise ODTÜ önerilerinin biri çok sayıda istimlak gerektireceği için, diğeri ise arazinin vadi yapısının yol yapımını zorlaştıracağı gerekçeleriyle kabul görmemiştir. Öte yandan, yol genişliği 50 metre’den 38 metre’ye inmiş, mümkün olan ağaçların transferi, yeni ağaç dikimi gibi hususlar ABB tarafından kabul edilmiştir. Son olarak, aynı büyüklükte ya da değerde ve üniversitemize bitişik bir arazinin ODTÜ’ye tahsis edilmesinde de mutabakata varılmıştır. Üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi Hastane Bölgesinde kamu yararını da dikkate alarak, ancak Üniversitemizin kampüs bütünlüğünü ve ekolojik zenginliğini de zedelemeden bir çözüm üretilmeye çalışılmıştır.”