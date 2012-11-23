Erdoğan yıllar sonra öğretmenleriyle buluştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski öğretmenleriyle Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski öğretmenleri Ahmet Kahraman, Müzekka Gürbüz, Atilla Şener, Osman Öztürk, Hasan Küçük, Yaşar Fersahoğlu, Hayati Ülkü, Selahattin Kaya, Orhan Oktar, Nurten Kırgız, Yusuf Karaca, Celal Dayındarlı, Semra Ünal Acar ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katıldığı ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1,5 saat sürdü.