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Politika

ERDOĞAN YENİKAPI MEVLEVİHANESİ'NDE İSTANBUL (A.A)

27 Kasım 2010 23:53

-ERDOĞAN YENİKAPI MEVLEVİHANESİ'NDE İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Mevlevihanesi'nde  Ahmet Özhan'ın konserini dinledikten sonra sema gösterisi izledi.  Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile Katar Emiresi Şeyha Mozah Bint Nasır, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Mevlevihane'de düzenlenen programa katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, program kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın konserini dinledikten sonra, semazenlerin gösterisini seyretti.  Bu arada, Yenikapı Mevlevihanesi'nde ''Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye Osmanlı'nın Dünyaya Bakışı Harita Sergisi'' ile ''Osmanlı Arşivlerinde Katar Sergisi'' de açıldı. Başbakan Erdoğan, programın ardından Katar Emiresi Şeyha Mozah Bint Nasır'a aracına kadar eşlik edip uğurladıktan sonra, Mevlevihane'den ayrıldı.

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