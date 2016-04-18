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Erdoğan, Yeni Şafak yazarı Salih Tuna’nın babasının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı, Mustafa Kayacı’nın tabutunu omuzladı

18 Nisan 2016 20:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak yazarı Salih Tuna'nın babası Mehmet Kayacı'nın (71) cenazesine katıldı.

Hürriyet’in haberine göre Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesinde Salih Tuna'ya taziyelerini iletti. 

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile yakınları, Mehmet Kayacı'nın cenaze namazını kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi. Kayacı'nın cenazesi, namazın ardından Eyüp Mezarlığında toprağa verildi.

 

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