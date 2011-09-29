Erdoğan yeni Anayasa için ilk kez tarih verdi

T24



BDP’nin Meclis’e dönüş kararı



Helikopter kazası





Batman’daki saldırı



Yeni anayasa çalışması





Mavi Marmara tartışması

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:Daha önce BDP’nin de Meclis’e geleceğini söylemiştim. Aynı şeyi CHP için de söylemiştim. Anayasa görüşmeleri ile ilgili ilk etapta Meclis’te grubu olanlarla adımı attık. ABD dönüşü, “Terörle mücadele, siyasi kurumlarla da müzakere edilir” dedim.Çünkü neyin olacağını biz biliyoruz. Şu anda böyle bir durum oldu. Yemini edip gruplarını oluşturmaları halinde, çünkü ilkemiz var, kurum ve kuruluşlar arasındaki münasebetleri ilkelere dayalı olarak yürütürüz. Bu bir ilke kararıdır ve üçüncü bir grup parlamentoda oluşursa heyetimiz onlara da randevu mektubunu yazar randevu verişmesi halinde onları da ziyaret eder.Temenni ediyorum ki 2012’nin ilk yarısı içinde bu işi bitirelim ediyoruz.Benim görüntüyü izleme şansım olmadı. Konu ilgili savcılığa gelmiş durumda. Temenni ederim ki bunun neticelendirilmesi suretiyle netlik kazanır ve herkesin de gönlü rahat etmiş olur.Benim sizlerden bu noktada ricam şudur. Bu işleri ne kadar medyada fazla tutup değer verirsek terör örgütünün propagandasını o kadar fazla yaparız. Bizi bu konuda çok fazla konuşturmayın biz de iş yapalım.Medyaya, STÖ’lere, vatandaşımıza varıncaya kadar bunun yanında Meclis'te grubu bulunmayan, parlamentonun dışındaki partilerle de yeni Anayasa için görüşmeler yapacağız. Onlardan istifade edilmesinde büyük fayda vardır. Bu çalışmalar komisyonun ortak havuzunda bütünleşirse orada asgari değil azami müşterek aramalıyız. Bu artık sivil bir anayasa olmalı. Örneğin 26 maddelik bir teklif mecliste tartışıldı ondan sonra milletimize götürüldü. Milletimiz de yüzde 58 ile onay verdi. Sivil irade orada tecelli etti.Burada şehitlerimizin uluslararası mahkemelerde olsun bunun dışında uluslar arası süreç içinde atılması gereken adımlarda olsun her an yanında olacağız. Gereken desteği vereceğiz. Bunları rafa kaldırmamız mümkün değil. Takipçisi olacağız.