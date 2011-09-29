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Erdoğan yeni Anayasa için ilk kez tarih verdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Makedonya’ya hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Makedonya’ya hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada yeni Anayasayı 2012'nin ilk yarısında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, BDP'nin 1 Ekim'de Meclis'e dönüş kararını değerlendirdi. Erdoğan, ''Daha önce BDP’nin de Meclis’e geleceğini söylemiştim'' dedi.



Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

BDP’nin Meclis’e dönüş kararı

Daha önce BDP’nin de Meclis’e geleceğini söylemiştim. Aynı şeyi CHP için de söylemiştim. Anayasa görüşmeleri ile ilgili ilk etapta Meclis’te grubu olanlarla adımı attık. ABD dönüşü, “Terörle mücadele, siyasi kurumlarla da müzakere edilir” dedim.

Çünkü neyin olacağını biz biliyoruz. Şu anda böyle bir durum oldu. Yemini edip gruplarını oluşturmaları halinde, çünkü ilkemiz var, kurum ve kuruluşlar arasındaki münasebetleri ilkelere dayalı olarak yürütürüz. Bu bir ilke kararıdır ve üçüncü bir grup parlamentoda oluşursa heyetimiz onlara da randevu mektubunu yazar randevu verişmesi halinde onları da ziyaret eder.

Temenni ediyorum ki 2012’nin ilk yarısı içinde bu işi bitirelim ediyoruz.


Helikopter kazası

Benim görüntüyü izleme şansım olmadı. Konu ilgili savcılığa gelmiş durumda. Temenni ederim ki bunun neticelendirilmesi suretiyle netlik kazanır ve herkesin de gönlü rahat etmiş olur.


Batman’daki saldırı

Benim sizlerden bu noktada ricam şudur. Bu işleri ne kadar medyada fazla tutup değer verirsek terör örgütünün propagandasını o kadar fazla yaparız. Bizi bu konuda çok fazla konuşturmayın biz de iş yapalım.


Yeni anayasa çalışması

Medyaya, STÖ’lere, vatandaşımıza varıncaya kadar bunun yanında Meclis'te grubu bulunmayan, parlamentonun dışındaki partilerle de yeni Anayasa için görüşmeler yapacağız. Onlardan istifade edilmesinde büyük fayda vardır. Bu çalışmalar komisyonun ortak havuzunda bütünleşirse orada asgari değil azami müşterek aramalıyız. Bu artık sivil bir anayasa olmalı. Örneğin 26 maddelik bir teklif mecliste tartışıldı ondan sonra milletimize götürüldü. Milletimiz de yüzde 58 ile onay verdi. Sivil irade orada tecelli etti.


Mavi Marmara tartışması

Burada şehitlerimizin uluslararası mahkemelerde olsun bunun dışında uluslar arası süreç içinde atılması gereken adımlarda olsun her an yanında olacağız. Gereken desteği vereceğiz. Bunları rafa kaldırmamız mümkün değil. Takipçisi olacağız.



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