Erdoğan yazarlara açılımı anlattı

T24 - Başbakan Erdoğan, Demokratik Açılım’ı konuşmak üzere yazarlarla bir araya geldi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Açılım için yazarlar ile Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisinde kahvaltıda buluştu.



Edebiyatçılara hitap eden Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Son dönemde önemli reformları hayata geçirdik. Devlet yönetiminde ciddi bir paradigma değişimi yaşanıyor. 7.5 yıldır demokratikleşme için çok önemli adımlar attık.



Olumsuzlukları sineye çekmemiz, görmezden gelmemiz mümkün değildir. Can yakıcı bir kısım sorunlarımız devam ediyor. Her konuyu ortak akılla ele almaya çalışıyoruz.



Dün olmayan bir şey var; çözüm iradesi, cesaret ve kararlılık.



Sizin romanlarınız ve hikayeleriniz önemli meselere parmak basmıştır.



Hükümet olarak samimi bir adım attık.



Hepimizin aynı gök kubbenin altında müstesna yeri var.



Meselelere farklı açılardan bakıyor olabiliriz ama hepimiz çözüm istiyoruz. Prangalardan bir bir kurtuluyoruz.



Biz herkesi tek çizgiye çekmeye, tek tipleştirmeye çalışmıyoruz. Mazimizden aldığımız ilham ve güçle geleceğimizi inşa etmek istiyoruz.



Fuzuli’den Nedim’e, Orhan Veli’den Aşık Veysel’e kadar niceleri bu toprakların dili ve kalemi oldular.



‘AK Parti’ye karşıyım, katılamam’ derse bu bizi incitir. Bu kahvaltıda bulunmak kimseye bir şey kaybettirmez. Buradan çıkışta torna makinası yok.



Orhan Pamuk’a reva görülenleri unutmuyorum."



Başbakan Erdoğan, konuşması sırasında öldürülen Sabahattin Ali ve Hrant Dink’ten de bahsetti.



Erdoğan, “Onların kelimeleri, aşkları ve sevdaları aynıydı. Karanlık emellerin kurbanı oldular” dedi.



Erdoğan, konuşmasında Namık Kemal, Mehmet Akif, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali’den şiirler okudu.



Toplantıya Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Selim İleri, Ayşe Kulin, Elif Şafak, Ahmet Ümit'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar davet edildi. Ancak bazı yazarlar, mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.



Başbakan Erdoğan, daha önce de şarkıcılar ve sinemacılarla bir araya gelip açılımı anlatmıştı.



Bir sonraki toplantının konukları ise sporcular olacak.







