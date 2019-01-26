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Erdoğan, "Yasin senin niye bıyık yok?" demişti; o adayın artık bıyığı var

Mehmet Yasin Özlü Erdoğan'a, "Bırakacağım efendim" demişti

26 Ocak 2019 10:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yasin senin niye bıyık yok" dediği belediye başkan adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı.

OdaTV'nin haberine göre sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bırakması dikkati çekti.

Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı.

Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında dikkati çeken bir diyalog geçmişti.

Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye, "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca, Mehmet Yasin Özlü ise, "Bırakacağım efendim" yanıtını vermişti.

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